Zeitleiste des Verbrechens: Psychiatrie arbeitet eigene Geschichte auf

Von: Max Wochinger

Teilen

Geschichte auf einen Blick: Besucherinnen begutachten die neue Zeitleiste im Verwaltungsgebäude des kbo-Klinikums in Haar. Patientenzahlen, Sterblichkeit und wichtige Ereignisse der Psychiatrie bildet die Leiste ab. © gerald förtsch

Die Psychiatrie in Haar will ihre Vergangenheit weiter aufarbeiten und hat dazu eine Zeitleiste entworfen. Diese wirft ein Schlaglicht auf das dunkelste Kapitel des Krankenhauses: die Morde der Nationalsozialisten.

Haar – Im ersten Stock des Psychiatrie-Verwaltungsgebäudes in Haar hingen bis 2019 Porträts der ehemaligen ärztlichen Direktoren der Klinik. Es waren mehrere Bilder, die Anstalt wurde seit der Gründung 1905 von vielen Direktoren geleitet. Ein Porträt wurde früher als die anderen Bilder entfernt: das von Hermann Pfannmüller. Er war Direktor während der Zeit der Nationalsozialisten von 1938 bis 1945 – und verantwortlich für den Mord an kranken und behinderten Menschen. Unweit der früheren Bildergalerie ist nun wieder das Porträt von Nazi Pfannmüller zu sehen, historisch eingeordnet auf der neuen Zeitleiste des kbo-Isar-Amper-Klinikums.

„Erinnerung für die Zukunft“, ist das Motto des Projekts; ein Team mit Experten aus Psychiatrie, Psychotherapie, Pflege, Verwaltung und Geisteswissenschaften war an der Erarbeitung der sogenannten synchronoptischen Leiste beteiligt. Sie füllt eine ganze Wand im kbo-Verwaltungsgebäude und zeigt die Geschichte der Klinik im psychiatrischen- und zeitgeschichtlichen Kontext. Insgesamt elf Ebenen bildet die Zeitleiste ab, sie sollen untereinander Beziehungen herstellen.

Kinder und Jugendliche beim Essen: Das Kinderhaus der Anstalt um 1914. © Repro: Gerald Förtsch

Dargestellt werden wichtige Ereignisse, wissenschaftliche Meilensteine der Psychologie und Psychiatrie sowie politische und gesellschaftliche Veränderungen seit Gründung der Anstalt. „Die Erinnerung läuft ins Hier und Heute“, sagt Peter Brieger bei der Vorstellung des Zeitstrahls. Er ist Ärztlicher Direktor des Klinikums.

Auf einen Blick wird beim Betrachten der Zeitachse deutlich, wie sich die Zahl der Patienten über die Jahrzehnte verändert hat. Nach der Gründung der Anstalt wurden dort etwas mehr als 1200 Patienten behandelt, heute sind es über 17 000. Die Patienten in Haar blieben Anfang des 20. Jahrhunderts im Durchschnitt 354 Tage in stationärer Behandlung. Nun sind es rund 25 Tage.

„Noch in den 1990er-Jahren war die Art der Aufarbeitung von heute unmöglich“

Auch die Sterblichkeitsrate in der Einrichtung bildet die Zeitleiste ab, also der Anteil der Verstorbenen an den Entlassungen. Anfang des vergangenen Jahrhunderts war die Rate bei rund 30 Prozent in Haar, ab 1940 vervielfachten sich die Todesfälle. Krankenmorde, Tod durch Verhungern und Vernachlässigung, Deportationen in Tötungsanstalten und „Euthanasie“-Morde – die Nationalsozialisten herrschten in Deutschland, Direktor Pfannmüller leitete die Psychiatrie in Haar. Systematisch ermordeten die Nazis in Haar Tausende Kinder, Frauen und Männer. Allein 1940 und 1941 wurden mindestens 2018 Menschen in Tötungsanstalten verschleppt.

Lange tat sich das Klinikum schwer, seine NS-Geschichte aufzuarbeiten. „Noch in den 1990er-Jahren war die Art der Aufarbeitung von heute unmöglich“, sagt kbo-Sprecher Henner Lüttecke.

Behandlung von verwundeten Soldaten im Reservelazarett um 1916. © Repro: Gerald Förtsch

Ein Beispiel dieser Zurückhaltung ist das „Euthanasie“-Mahnmal auf dem kbo-Gelände, es wurde 1990 eingeweiht. Das Denkmal liegt unscheinbar neben einer Straße. Das Krankenhaus will diesen Platz nun umgestalten. „Es gab noch nie so viel Aufarbeitung wie jetzt“, sagt Lüttecke.

Das kbo-Klinikum will an den einstigen Hungerhäusern sowie Sektionssälen Informations- und Gedenktafel anbringen. Die Klinikleitung plant zudem die Einrichtung einer Internetseite zur Geschichte der Psychiatrie. Auch die Krankenschwester Sabine Brüchmann hat die Zeitachse mitgestaltet. „Uns Beteiligten ist bewusst, dass noch viele, offene Fragen beantwortet werden müssen“, sagt sie. Der Wille der Klinikleitung zur transparenten Klärung der Fragen sei „spürbar“. Die Eröffnung der Zeitleiste sei dementsprechend nur „der Beginn eines Prozesses“, sagt Direktor Brieger.

Weitere Nachrichten aus Haar und dem Landkreis München finden Sie hier.