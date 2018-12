Haarer Fahrservice steht auf der Kippe

6000 Fahrten in drei Jahren: Der Haarer Fahrservice lohnt sich. Doch es gibt zwei Punkte, die die CSU gewaltig stören. Sie will lieber auf Taxis umsteigen.

Haar – Gut 6000 Haarer sind in den vergangenen drei Jahren mit dem Fahrservice der Gemeinde für zwei Euro pro Fahrt unterwegs gewesen. Für Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) ein erfolgreiches Projekt, das man unbedingt fortsetzen sollte.

Doch die CSU kritisiert, dass das Elektro-Auto für Rollstuhlfahrer ungeeignet sei. Zudem gibt es den Fahrservice weder nachts noch am Wochenende. Die CSU will daher lieber Taxi-Scheine verteilen, statt den Fahrservice weiterhin anzubieten.

Bub mit Beinbruch gefahren

Am 27. April 2016 startete die erste Fahrt des Elektro-Autos. Bürger, denen es auf Grund einer körperlichen Einschränkung nicht möglich ist, den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen, sind dank des Fahrservices zwischen 8 und 18 Uhr an Werktagen für zwei Euro pro Fahrt weiterhin mobil. Seitdem gab es 6000 Fahrten, 3082 zum Arzt, 1106 zum Einkaufen, 1100 für Freizeitaktivitäten, alle weiteren zum Pflegeheim oder für Behördenbesuche. So weit die Statistik. Keineswegs sei der Service aber nur für Arztbesuche gedacht oder nur für Senioren, betonte Bürgermeisterin Müller. „Wir hatten zum Beispiel einen Bub, der sich das Bein gebrochen hatte und sechs Wochen lang von der Schule zum Hort gefahren wurde, weil die Eltern keine Zeit hatten.“

Knapp 50.000 Euro im Haushalt

Im März 2019 läuft das Projekt aus. „Da wir mit Hans Ulrich Killian einen Fahrer haben, der diesen Job mit viel Freude ausführt, die Haarer ihn und den Service sehr schätzen, sollten wir das doch unbedingt fortsetzen“, warb Müller für den Service. Das Fahrzeug, Strom, Ladegerät und Versicherung würden weiterhin kostenlos von den Gemeindewerken zur Verfügung gestellt. Dafür wird der Ökostrom-Fonds verwendet, als Zuschuss wurden für 2019 46 650 Euro im Haushalt eingeplant.

Rollstuhlfahrer können nicht mitfahren

Doch die CSU ist skeptisch: CSU-Rätin Bettina Endriss-Herz, selbst Rollstuhlfahrerin, will den Service auf keinen Fall mit dem aktuellen Fahrzeug weiterführen. „Da passt kein Rollstuhl rein, es ist auch gar keine Vorrichtung vorhanden, um ihn rein zu fahren oder heben“, sagte sie. In Ottobrunn gebe es ein Auto, in das zwei Rollstühle passen.

Müller zeigte volles Verständnis für die Kritik, allerdings könne das Fahrzeug nicht für Rollstühle umgerüstet werden. Dann müsse die Gemeinde ein neues, teureres beschaffen. „Dafür müssen wir uns mit dem Bezirk oder Landkreis in Verbindung setzen, die fördern so etwas“, sagte die Rathauschefin. Endriss-Herz entgegnete, dass nur Fahrten für Sozialhilfeempfänger im Rollstuhl finanziell unterstützt würden, „aber nicht jeder, der nicht gehen kann, bezieht Sozialhilfe“. Dietrich Keymer (CSU) ergänzte, dass seine Fraktion Taxi-Scheine bevorzugen würde. Denn: „Ein Taxi fährt immer, auch nachts und am Wochenende, unser Fahrzeug nur werktags bis 18 Uhr. Zudem kann ich beim Taxi immer eines für Rollstühle bestellen“, sagte Keymer.

E-Auto als grünes Vorbild

Mike Seckinger (Grüne) und Ton van Lier (FWG) schlossen sich der CSU-Kritik insoweit an, dass sich die Gemeinde um ein anderes, für Rollstühle geeignetes Fahrzeug kümmern sollte. Aber „auf alle Fälle muss das Projekt mit einem Elektroauto weitergehen: für die Haarer Bürger und für die Ökologie, auch als Vorbild“, betonte Mike Seckinger. Eine Entscheidung wurde auf Januar verschoben.