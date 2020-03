Haarer Großfamilie hat noch keinen Lagerkoller 

Wie meistert eine Großfamilie den Alltag im Krisenmodus? Das schildern uns die Jungwirths aus Haar.

Haar – Die Jungwirths, das sind Mama Cornelia (38), genannt Conny, Papa Thomas (47), die drei Töchter Lena (16), Anna (10) und Mona (6). Cornelia Jungwirth ist Erzieherin. „Da unsere Einrichtung auf Notbetreuung umgeschaltet hat und sich meine kinderlosen Kolleginnen im Schichtwechsel um die Betreuung kümmern, kann ich zum Glück bei meinen drei Kindern bleiben“, sagt sie. Für den Münchner Merkur erledigen die Jungwirth-Töchter und ihre Mama die nächsten Wochen eine spezielle Hausaufgabe: Sie schildern ihren Alltag im Krisenmodus.

Die schreiben uns:

„Wir wohnen in einem Mehrgenerationenhaus mit den Großeltern Georg (68), genannt Schorsch, und Maria (63) zusammen, was sehr schön, aber nicht immer sehr einfach ist. Dazu gehört noch Philipp (12), der bei Oma und Opa aufwächst, und die Hunde Lucy, Rocky und Balu. Somit sind wir alle – und es kann losgehen. ,Coronazeit’, wie es meine Kinder so schön sagen.

Erste Woche gut überstanden

Die erste Woche haben wir gut überstanden. Zuerst war es eine organisatorische Aufgabe, die ganzen Informationen von verschiedensten Seiten zu sortieren und eine Art Schlachtplan zu erstellen. Heute kann ich sagen, es funktioniert ganz gut. Die Aufgaben sind verteilt und werden täglich erledigt. Dank auch an die Lehrerinnen, die hier großartige Arbeit geleistet und einen Wochenplan erstellt haben. Sogar Lena, die derzeit die Q11 des Gymnasiums besucht und deren Lernplattform Mebis gehackt wurde, hat per E-Mail Material von ihrer Schule bekommen.

Soziale Kontakte auf Null gesetzt

Neben der Herausforderung, am Vormittag schulische Aufgaben zu Hause zu erledigen und nicht im Schlafanzug zu spielen, kam noch dazu, dass wir unsere sozialen Kontakte auf Null setzten. Und das war eine wirkliche Challenge. Denn nicht nur Annas Hockey – sie steht sonst für die Höhenkirchener Grashoppers im Tor – sondern auch alle Freunde von Groß und Klein nur noch per Telefon zu kontaktieren, das ist eine wahre Familienherausforderung!

Enkel helfen dem Opa im Garten

Einen Lagerkoller haben wir zum Glück noch nicht. Opa bringt, wenn das Wetter passt, den Garten auf Vordermann, wo er Hilfe der Enkelkinder gerne annimmt, und Oma näht, flickt und bügelt Liegengebliebenes.“

Fortsetzung folgt!

