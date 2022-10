Anruf-Flut bei Gemeindewerken: Bürger müssen mit Preissteigerung rechnen

Von: Laura Forster

Gezielter Heizen, das raten Experten. © Hauke-Christian Dittrich / dpa

Die Kunden der Gemeindewerke in Haar und Oberhaching müssen bei Gas, Öl und Fernwärme mit hohen Preissteigerungen rechnen. Heizen wird diesen Winter deutlich teurer.

Landkreis – Viele Bürger überlegen diesen Winter genau, wie hoch sie ihre Heizung einstellen. Für warme Räume muss heuer tief in den Geldbeutel gegriffen werden, im Zuge der Energiekrise müssen sich Kunden der Gemeindewerke im Landkreis auf höhere Preise einstellen.

Nicht nur die Kosten bei Gas und Öl steigen, auch Fernwärme wird teurer – der Preisanstieg halte sich jedoch noch in Grenzen, so Sascha Bucklitsch, kaufmännischer Leiter der Gemeindewerke Oberhaching, die insgesamt 1500 Haushalte mit Geothermie versorgt. „Der Arbeitspreis für Fernwärme ist ab 1. Oktober um 28 Prozent gestiegen. Im Vergleich zu anderen Heizformat ist das aber noch moderat“, sagt er. „Die meisten Kunden haben das unter den Grundsätzlichen Entwicklungen am Energiemarkt akzeptiert.“

Schon früh sei darüber informiert worden, trotzdem bekommen er und seine Kollegen Anrufe von verunsicherten Kunden. Die Fragen: Wie entwickeln sich die Preise? Was verändert sich für mich? „Durch die aktuelle Lage ist das Heizbewusstsein bei vielen Privatkunden deutlich gestiegen,“ so Bucklitsch.

Deutlich gestiegene Nachfrage bei Fernwärmeanschlüssen

Seit einigen Monaten verzeichnen die Gemeindewerke einen Anstieg an Nachfragen für Fernwärme-Neuanschlüsse. „Das Auftragsvolumen hat sich im Vergleich zu 2019 verdoppelt. Wir sind die nächsten zwei Jahre mit Neuanschlüssen gut beschäftigt und mussten sogar eine zweite Baufirma beauftragen.“

Auch in den Gemeindewerken Haar läutet das Telefon seit einigen Wochen ständig. „Kunden wollen wissen, auf was sie sich einstellen müssen oder von sich aus schön mehr zahlen, damit die Kosten später nicht so extrem in die Höhe schießen“, sagt Rainer Mendel von den Gemeindewerken. Auf Social Media haben die Gemeindewerke versucht, die Bürger über die aktuelle Lage aufzuklären. „Für viele ist es einfach zu kompliziert, da wollten wir die Situation kurz und knapp zusammenfassen.“

Gemeindewerke Haar rechnen mit Zahlungsausfällen

Mendel befürchtet, dass es bei den Kunden zum Jahreswechsel zu Zahlungsausfällen kommt, sobald die Preise für Gas deutlich steigen. „Wir gehen von zehn Prozent Ausfällen aus. Wir wollen natürlich schauen, wie wir den Bürgern am besten helfen können, auf der anderen Seite sind wir in der Pflicht, die Zahlungen einzufordern. Das ist leider eine Zwickmühle“, sagt Rainer Mendel. Neukunden nehmen die Gemeindewerke Haar vorerst nicht mehr an. „Nur Neubürger können noch Kunde bei uns werden.“

Den Verbrauchern gibt Mendel den Tipp, die Heizung richtig zu dosieren, die Türen zu schließen und nur die Räume zu beheizen, in denen sich das Leben abspielt. „Vorsicht ist beim Heizlüfter geboten, die Stromkosten können teuer werden.“ Auch Bucklitsch rät seinen Kunden im Winter vor allem eines: sparsames Heizen.