Heißer Heilsbringer aus der Tiefe: Haar prüft Geothermiebohrungen

Von: Günter Hiel

Teilen

Es könnte bald gebohrt werden bei Haar – so wie in Poing (unser Bild) bereits im Jahr 2008. © MM-Archiv

Auch die Gemeinde Haar sucht ihr energetisches Glück in der Tiefe. Sie ermittelt Standorte für Geothermiebohrungen - in Kooperation mit einer Nachbarkommune.

Haar – Läuft schon – so hat Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) sinngemäß den Antrag der Grünen im Gemeinderat Haar kommentiert, mögliche Standorte für Geothermiebohrungen zu ermitteln. Die Nachbargemeinde Vaterstetten spiele ebenfalls mit dem Gedanken, in die Erdwärmenutzung einzusteigen, erklärt Bukowski im CSU-Magazin „Haarer“ zu dem Thema. Mit seinem Bürgermeisterkollegen Leonhard Spitzauer lote er deshalb Möglichkeiten und Chancen für ein gemeinsames Projekt aus.

So wie es die AFK Geothermie, das gemeinsame Projekt der Gemeinden Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim, seit 15 Jahren vormacht. Andreas Bukowski hat die AFK besucht und sich das Projekt von seinen Bürgermeisterkollegen Thomas Glashauser (Aschheim), Andreas Janson (Feldkirchen) und Maximilian Böltl (Kirchheim) vorstellen lassen. Der Dreierbund habe mittlerweile rund 100 Millionen Euro investiert; für die beiden Bohrungen – aus einer wird das heiße Wasser gefördert, durch die andere das abgekühlte Wasser nach dem Wärmeaustausch wieder zurückgeleitet – für eine Energiezentrale und das Fernwärmenetz. Rund 1100 Haushalte, kommunale Einrichtungen und Unternehmen sind mittlerweile angeschlossen. In Haar, so Bukowski, verfügten bisher nur das Klinik-Gelände und Teile des Jagdfelds über ein größeres Fernwärmenetz.

Kurze Wege für Wärme

Die Grünen beantragen jetzt, dass die Gemeinde klären soll, auf welchen Flächen in und um Haar die Errichtung eines Bohrplatzes sowie das Abteufen von Geothermiebohrungen möglich wären. Mike Seckinger und Ulrike Olbrich begründen das im Namen der Grünen-Fraktion so: „Die Wärmeversorgung von Gebäuden durch fossile Energieträger muss angesichts des voranschreitenden Klimawandels sowie den Unsicherheiten auf dem Gasmarkt reduziert werden. Die Wärmegewinnung mit Hilfe von Tiefengeothermie kann einen nennenswerten Beitrag dazu leisten.“ Je kürzer die Wege, über die die Wärme transportiert werden muss, umso geringer seien die hierfür erforderlichen Investitionen und umso wahrscheinlicher werde es, dass die dafür notwendigen Finanzmittel aufgebracht werden können. Vor diesem Hintergrund sei es erforderlich, zu wissen, an welchen Stellen entsprechende Erkundungen und Bohrungen möglich wären.

Bürgermeister Bukowski will eben deshalb Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde Vaterstetten ausloten. Die Erdwärme allein sei aber kein Ausweg aus der Abhängigkeit vom Gas, schreibt er im „Haarer“. Zum Bau eines umfangreichen Fernwärmenetzes bräuchte es neben den finanziellen Mitteln viel Zeit und Geduld. „Nahezu unsere gesamte Gemeinde müsste einmal umgegraben werden, von den Umrüstungen der Heizzentralen in den Häusern gar nicht zu sprechen“, schreibt er in seinem Beitrag.

Kleinteilig planen

Bukowski folgert, dass deshalb auch kleinteilige Lösungen einen Weg hin zu mehr Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern bilden werden: Wärmepumpen in Verbindung mit energetischen Sanierungen von Gebäuden, aber auch kleine Biokraftwerke wie Hackschnitzelheizanlagen. An eine schnelle Unabhängigkeit vom Gas glaubt der Haarer Bürgermeister nicht. Dafür habe sich Deutschland zu abhängig von diesem Energieträger gemacht.

Weitere Nachrichten aus Haar und dem Landkreis München finden Sie hier.