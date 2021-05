Schnell-Radweg durch Haar: Hilferuf nach München

Entlang der Gleise könnte der Radweg von München nach Ebersberg verlaufen. Doch an der Stadtgrenze von Haar zu München endet die Heimgartenstraße am Schrottplatz des Gewerbegebiets Rappenweg.

Es geht um Grundstücke

Haars Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) unterstützt das Konzept der Grünen aus der Region München-Ost für einen „Schnellen Radweg München-Ebersberg“. Und hofft auf Unterstützung durch die Stadt.

Haar - Damit dieser möglichst Rad-Schnellweg rasch realisiert werden kann, bittet Bukowski Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in einem Brief um Hilfe bei den Grundstücken in Gronsdorf, speziell im Bereich Rappenweg. Die Grundstücke gehören der Stadt München.

Integriertes Mobilitätskonzept

Mit dem Bau einer Radwegverbindung von München nach Ebersberg und umgekehrt könnte es zügiger vorangehen, zumindest auf Haarer Flur, wenn die Landeshauptstadt auf und mit den Flächen in ihrem Besitz mitzieht. Die Teilstrecke ist nämlich längst Bestandteil des integrierten Mobilitätskonzepts, das die Gemeinde bereits 2019 verabschiedet hat.

Stadt soll Flächen in Gronsdorf freigeben

Um Schwung in die Verwirklichung der interkommunalen Radstrecke zu bringen, bittet der Haarer Bürgermeister den Münchner Stadtrat sowie Oberbürgermeister Reiter um Freigabe der vorgesehenen Flächen im Bereich Gronsdorf. Er tue dies unabhängig vom Bau des geplanten Schulcampus für Fachoberschule und Realschule. „Ich sehe hier keinen Konflikt, denn der Radweg war seit jeher Bestandteil der Schulplanung“, sagt Bukowski. Um die Voraussetzungen für die Umsetzung zu begünstigen, ist Haar auch auf die weiteren Grundstückseigentümer im Gemeindegebiet zugegangen.

Haars jahrelanger Streit mit der Stadt und Grundstücksbesitzer

Eine durchgängige Fahrradverbindung zwischen Trudering und den östlich gelegenen Gemeinden sieht der Haarer Rathaus-Chef als Standortvorteil für seine Gemeinde. Einer der großen Knackpunkte ist dabei die Verlängerung der Heimgartenstraße. Diese führt direkt an den Gleisen vorbei und endet dann in einem Wendehammer am Schrottplatz des „Gewerbegebiets Rappenweg“. Seit Jahren streitet die Gemeinde bislang ergebnislos mit dessen Besitzer und der Stadt München, damit der Rappenweg in Richtung Trudering geöffnet wird.

Keine Kfz-Durchfahrt zum Rappenweg

„Für den motorisierten Verkehr lehnen wir eine Durchfahrt zum Rappenweg ab, solange kein schlüssiges Verkehrskonzept für den ganzen Bereich vorliegt. Fürs Fahrrad macht das aber jetzt schon Sinn, denn so halten wir die Beziehungen zu den Nachbarn offen. Davon profitieren unsere Geschäfte, unsere Unternehmen und letztlich wir alle“, sagt Bukowski und bittet Reiter um Hilfe.

Bukowski hält an Idee eines aufgeständerten Radwegs fest

Bukowski betont aber, dass er trotz der Unterstützung des Radwegs entlang der Gleise an seiner Idee des aufgeständerten Radschnellwegs auf der B 304 weiter festhält. „Die Bahnparallele wäre ein erster Aufschlag und durchaus ein Gewinn. Einen wirklichen Radschnellweg ersetzt sie nicht“, so Bukowski.

