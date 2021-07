„Kannst Dich noch erinnern?“: Lehrerinnen verabschieden Absolventen mit einem Sketch

Mittelschule Haar

Von Sabina Brosch

Frühzeitig in Erinnerungen geschwelgt sind zwei Lehrerinnen der Haarer Mittelschule. Sie haben bei der Abschlussfeier einen Sketch aufgeführt, in dem jeder ihrer Schüler vorkam.

Haar – 41 Mittelschüler gehen mit einem mittleren Schulabschluss ins Leben hinaus. Einige davon bei der Zeugnisübergabe cool bis zur letzten Minute und ohne eine Miene zu verziehen. Kein einziger jedoch ging ohne ein persönliches Wort seiner Lehrer.

Eine besondere Klasse in einer besonderen Zeit lässt Lehrerin Uta Stetter ziehen. „Sie haben gelernt, dass nicht alles von der Klassenlehrerin organisiert werden muss. Das ist das Wichtigste.“ Stetter ist beliebt, sie bekommt Geschenke, Konfekt oder Blümchen, viele Umarmungen und auch jede Menge Abschieds-Tränchen werden an ihrer Schulter vergossen. Mit ihrer Kollegin Rosemarie Renner war sie für die Absolventen der 10b „zuständig“. Nun hieß es Abschied nehmen, für den sich die Mittelschul-Lehrerinnen viel Zeit nehmen.

„An die, die sich auf dem Pausenhof einen Undercut hat schneiden lassen?“

In einem gut 20-minütigen Sketch erinnern sie sich – mittlerweile im Seniorenheim St. Konrad – an ihre Schüler. Keiner wird beim Namen genannt, aber ihre Erinnerungen sind so scharf, dass jeder weiß, wer angesprochen ist. „Kannst Dich noch erinnern?“, lautete die Frage an eine, die „sogar noch gelesen hat?“. „An die, die sich auf dem Pausenhof einen Undercut hat schneiden lassen?“, „an den mit den Locken, der so selten da war, dass man sich kaum an ihn erinnert?“ Oder den „Eifrigen, der beim Homeschooling zwar stets online, aber bei einer Frage dann doch immer auf dem Klo war?“ Gesehen haben sie von ihren Schülern seither keinen mehr, was wohl aus den allen geworden ist, fragen sich die Seniorinnen Stettner und Renner. Sie hoffen, dass die ehemaligen Schüler ihre Berufswünsche als Hochzeitsfotograf, „irgendwas im Labor, aber ohne Blut“ oder „irgendwas im Handwerk“ erfüllen konnten.

+ Die Jahrgangsbesten: Heinz Jeremy Calderon Peña (1,59 und Lara Elora Aller (1,1). © Sabina Brosch

Auch Rektor Markus Fauth ist stolz auf seine Schüler, „Corona hat sich nicht gravierend und verschlechternd auf die Noten ausgewirkt.“ Problematisch war eher, die Schüler wieder an regelmäßige Abläufe zu gewöhnen. „Da kamen einige schon erst um zehn Uhr daher, sie hatten die ganze Nacht durchgezockt. Das hat ein wenig gedauert, bis sich ein pünktlicher Schulbeginn wieder durchgesetzt hat.“ Auch die neunten Klassen haben einen Top-Abschluss hingelegt, von 49 Schülern bekamen 33 einen qualifizierten Abschluss, bis auf zwei Schüler haben alle bestanden. „Das hatten wir noch nie.“

Die beiden Besten kamen aus der 10a, Lara Elora Aller (19) mit der Note 1,1 und Heinz Jeremy Calderon Peña (17) mit einer 1,5. „Ich habe mir mehr Stress als nötig gemacht“, sagt Aller, die am 1. September bei der Gemeinde Haar eine Lehre als Verwaltungsfachangestellte beginnt. Peña hingegen drückt weiter die Schulbank. Seine gute Note ermöglicht dem Spanier den Übertritt aufs Gymnasium Ottobrunn, Rechtsanwalt oder Ingenieur will er werden.

