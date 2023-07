In Alter Gärtnerei soll Kultur gedeihen - Etat fürs Kleine Theater steigt

Von: Charlotte Borst

Inklusiver Kulturraum: In der denkmalgeschützten Alten Gärtnerei soll ein Wohn- und Atelierhaus entstehen. © S.ROSSMANN

Seit acht Jahren leitet Matthias Riedel-Rüppel das Kleine Theater Haar – seither ist die Bühne ein aufgehender Stern am Kulturhimmel. Jetzt hat der Bezirk den Etat erhöht, und es entsteht ein inklusiver Kulturraum.

Haar – Fast jeden Abend begrüßt Riedel-Rüppel sein Publikum. Der 52-jährige Theaterleiter hat den Spielplan prall gefüllt. Allein im Juli laufen 26 Veranstaltungen im Jugendstiltheater. Theater, Konzerte, Musical, Kabarett, Kinderprogramm, inklusives Theater, SeelenArt.

Für die Gestaltung des Programms steht Riedel-Rüppel künftig etwas mehr Geld bereit. Der Bezirk Oberbayern erhöht den Etat von 145 000 Euro auf 182 000 Euro – ein Plus von 37 000 Euro.

„Das beflügelt mein Team und mich sehr“

Der Kulturausschuss des Bezirkstags hat die Erhöhung einstimmig beschlossen und damit die Arbeit des Theaterteams auch in Zukunft gesichert. „Das war sehr bewegend“, sagt Intendant Riedel-Rüppel: „Das beflügelt mein Team und mich sehr. Wir empfinden dies als Bekenntnis zu unserer Arbeit.“ Josef Mederer freut die positive Entwicklung: „Das Kleine Theater übernimmt eine herausragende Rolle in der regionalen und überregionalen Kulturlandschaft. Es ist ein wichtiger Hotspot in Haar und im östlichen Oberbayern.“ Die geleistete Arbeit sei großartig: „Hut ab, was dort alles geboten wird.“ Mit dem zusätzlichen Geld stelle der Bezirk den Betrieb für die nächsten Jahre auf eine solide wirtschaftliche Basis.

Jetzt wartet eine weitere Aufgabe, denn bis zu seinem Abschied als Bezirkstagspräsident hat Josef Mederer noch einiges vor. Die Alte Gärtnerei im Jugendstilpark soll zu einem Atelierhaus mit Wohnmöglichkeiten werden, wo Menschen mit Psychiatrieerfahrung künstlerisch arbeiten und wohnen können. „Kultur ist ein Lebensmittel für die Seele“, sagt Mederer, er habe bei seinen vielen Kontakten mit psychisch kranken Menschen immer wieder ihre heilende Kraft erlebt.

Ateliers und Veranstaltungsräume

Die denkmalgeschützte Alte Gärtnerei gehört der Oberbayerischen Heimstätte, der Wohnungsgesellschaft des Bezirks. Sie hat ihren Sitz ebenfalls im Jugendstilpark und möchte die Alte Gärtnerei der bezirkseigenen Kulturstiftung Oberbayern übertragen, damit hier ein inklusiver Kulturraum entsteht.

„Es gibt ein Wohnhaus und eine zweigeschossige Wagenhalle mit Keller, es müsste eine Menge hergerichtet werden“, sagt Riedel-Rüppel. Das wertvolle Gebäude soll dafür zur Verfügung stehen, „nur für die Baukosten müssen wir aufkommen.“ In der Wagenhalle könnten die Seelenart-Projekte zusammengefasst werden. „Hier könnte ein Kutlurraum entstehen, mit Ateliers im ersten Stock, wo auch Veranstaltungen, wie Lesungen, möglich sind.“ Der Einbau von Lichtbändern könnten für Helligkeit sorgen.

„Ich mache ja gerne, was ich hier machen darf“

Betreiben soll das Projekt das Sozialpsychiatrische Zentrum des KBO unter der Leitung von Riedel-Rüppel. Mederer bezeichnet die Zusammenarbeit mit dem umtriebigen Intendanten als „Glücksgriff“. Der gebürtige Kieler arbeitet mit großer Leidenschaft für die Kultur und einem guten Gespür für Menschen: „Ich mache ja gerne, was ich hier machen darf“, sagt Riedel-Rüppel leichthin. Inzwischen hat er beim Bezirk auch die Leitung des Zamma-Festivals übernommen. 2022 organisierte er das Festival in Bad Aibling, 2024 findet es in Holzkirchen statt.

Mederer will für den inklusiven Kulturraum in der Alten Gärtnerei die Beschlüsse vorbereiten, damit 2024 die Sanierung beginnen kann. Der Bezirk habe große Einnahmen durch die Immobilienverkäufe im Jugendstilpark gehabt, so Mederer, jetzt gelte es, hier eine Freistatt für Menschen mit psychischen Erkrankungen zu schaffen: „Dafür herrscht großes Einvernehmen im Bezirk.“

Der Bezirk hat den 22,5 Hektar großen Jugendstilpark für rund 40 Millionen Euro verkauft. Die Oberbayerische Heimstätte errichtet auf 10,4 Hektar neue Wohnungen. Privatinvestoren bauen 14 ehemalige, unter Denkmalschutz stehenden Klinikgebäude zu noblen Altbauwohnungen aus. Rund 1000 Wohnungen entstehen.

