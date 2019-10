SPD Haar geht mit einem Quiz auf Stimmenfang

Bei der Nominierungsversammlung für die Kommunalwahl 2020 war der Jüngste der Star bei der SPD Haar. Dabei steht er gar nicht auf der Liste.

Haar – Mit einem Quiz hat Moderator Raul Würfl (16) Bürgermeisterin Gabriele (60) jede Gemeinderats-Kandidatin und jeden Kandidaten erraten und hoch auf die Bühne rufen lassen bei der Nominierungsversammlung der SPD Haar. „Schwarz ist nur sein Humor, sein Herz ist rot“ gab Würfl als Stichwort – und die Bürgermeisterin zitierte Fraktionschef Alexander Zill nach vorne, Platz zwei auf der Liste.

Wuide Goaß und Alterspräsident

So ging es weiter, vom Mitglied des Deandlvereins „D’wuidn Goaßn“ – Nadine Metzger (22), Listenplatz 21 – bis zum „Alterspräsidenten und Tennisspieler“ Horst Wiedemann (85), Listenplatz zehn. Bis alle 30 auf der Bühne standen, je 15 Frauen und Männer. Bisher hat der Gemeinderat 24 Sitze, doch weil Haar an Einwohnern zugelegt hat, mittlerweile sind es rund 22 000, gibt es im neuen Gremium 30 Sitze zu vergeben.

Aktuell zehn Mandate plus Bürgermeisterin

Aktuell steht die SPD bei zehn Mandaten plus Bürgermeisterin – und es sollen natürlich mehr werden. Alle amtierenden Gemeinderäte treten wieder an. Auch der von Raul Würfl zum „Alterspräsidenten“ geadelte Horst Wiedemann. Raul Würfl ist mit seinen 16 Jahren der Gegenpol; zu jung für eine Kandidatur, aber mit dem Zeug dazu, das politische Erbe seiner Oma Gerlinde Würfl anzutreten, die 34 Jahre lang für die SPD im Gemeinderat saß.

In Vereinen und Organisationen tief verwurzelt

Mit einem Altersschnitt von 53,2 Jahren bringen die Kandidaten viel Erfahrung mit und eine tiefe Verwurzelung in Vereinen und Organisationen. Auch Peter Paul Gantzer hat sich noch einmal einbinden lassen. Nicht dass er nach 40 Jahren im Landtag politisch nicht loslassen könnte, aber er wird sicher auch auf Listenplatz 24 Stimmen ziehen.

Idealbild von Haar als großer Familie

Bürgermeisterin Gabriele Müller zeichnete in ihrer Rede wieder das Bild von der großen Haarer Familie; alle aufgehoben in einer solidarischen Gemeinschaft, in der nicht nur der Geldbeutel zählt und einer auf den anderen schaut; mit einem lebendigen Ortszentrum voller Läden und viel Grün. Alles das „Ergebnis einer lang anhaltenden Strategie bei der Entwicklung des Ortes“.

+ Rot dominiert: 14 der 15 Kandidatinnen und alle 15 Kandidaten der SPD. © Ursula Baumgart

Wofür natürlich die SPD verantwortlich zeichne, schließlich stellt die seit 35 Jahren die Bürgermeister. Wenn es nach Gabriele Müller geht, kann das so bleiben. Und mit einem Blick auf die Runde der Kandidaten auf der Bühne sagte sie: Am liebsten würde sie mit allen in den Gemeinderat einziehen. Allerdings hat am Freitagabend die CSU ihre Liste aufgestellt. Und am Montag sind die Grünen dran.

Die Kandidaten

1. Gabriele Müller (60), Bürgermeisterin;

2. Alexander Zill (55), Zahnarzt;

3. Katharina Dworzak (36), Diplom Geographin;

4. Thomas Fäth (36), IT-Kundenbetreuer;

5. Barbara Lösch (66), Rentnerin und Teilzeit-Klinikreferentin;

6. Apostolos Kotsis (49), Angestellter griechisches Konsulat;

7. Manuela Fürnrieder (57), Hausfrau;

8. Peter Schießl (60), Lehrer;

9. Traudl Vater ((78), Sozialarbeiterin;

10. Horst Wiedemann (85), Studiendirektor a.D.

11. Ingrid Fäth (71), Rentnerin;

12. Carsten Diekmann (29), Kinderpfleger;

13. Sarah Schottländer (44), Bewährungshelferin;

14. Wolfgang Hillner (71), Rentner;

15. Astrid Herrmann (47), Fachdienstleitung Integration, Caritas;

16. Georg Obermeier (73), Maschinenbauer;

17. Claudia Lippert (45), Versicherungskauffrau;

18. Peter König (68), Gesamtbetriebsrats-Vorsitzender i.R.

19. Helga Gruber (52), Angestellte beim TSV Haar;

20. Martin Metzger (52), IT-Architekt;

21. Nadine Metzger (22), Gesundheits- und Krankenpflegerin, Studentin Pflegewissenschaft;

22. Christian Zill (21), Student;

23. Ulrike Holtappel (62), Rechtsanwältin;

24. Peter Paul Gantzer (80), Landtagsabgeordneter a.D.; Notar;

25. Monika Malinowski (72), Rentnerin;

26. Peter Ziegler (75), Rentner

27. Eva Genseleiter (59), Diplom Informatikerin;

28. Peter Bock (71), Rentner;

29. Renate Behrend (67), Rentnerin;

30. Artur Huber (77), Rentner.