Kreative warten auf Kunden - Künstlermeile als Abschluss des „SOMMA“-Festivals

Von: Bert Brosch

Erschrocken war Bärbel Meuschke, wie wenig Kunst auf der Künstlermeile zu finden war. © bb

Die Künstlermeile markierte den Abschluss des Haarer „SOMMA“-Festivals. Die Aussteller bemängelten mitunter allerdings fehlendes Interesse.

Haar – Strahlender Sonnenschein und hohe Temperaturen sorgten zum Abschluss des viertägigen „SOMMA“-Festivals für viele Besucher auf der Künstlermeile in Haar. Allerdings muss man feststellen, dass immer weniger „Künstler“ auf den Straßen zu finden sind und die wenigen klagten über große Kaufunlust der Besucher.

Die Verantwortlichen des Rathauses hatten für eine breites Angebots gesorgt: Am Poststadel gab es ein Mitmachprogramm der VHS mit Töpfern, Aquarell-Malen und Basteln. Am Ende der St.-Konrad-Straße informierten Autohäuser, die Energieagentur Ebersberg München, die Handwerkskammer und die Gemeinde Haar über Elektromobilität. Auf der Bühne am Kirchenplatz traten zahlreiche Bands auf und sorgten für gute Laune, allerdings erst nachdem Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) kurzfristig privat einige Sonnenschirme organisiert hatte, „die der Gemeinde sind offensichtlich alle defekt oder weg“. Im Atrium des Poststadels gab es eine Jazz-Matinee mit der „Hauskapelle“ der Musikschule Haar, vor dem Rathaus wurde Tänze aufgeführt: von der Linguado Capoeira, der rhythmischen Sportgymnastik des TSV und von der VHS Haar. Dazwischen zeigten sich „The Walking Trees“, Kerry Balder mit ihrer Elfenshow und Stracciatella La Bonboniera.

Kreativer Optimist: Hans-Jürgen Hacke hoffte darauf, dass die Haarer verstärkt am Spätnachmittag kommen und seine „Arteko“ kaufen würden. © bb

Auf den Straßen zwischen Poststadel, Bahnhofplatz und in der St. Konradstraße waren viele Stände aufgebaut. Seit Jahren dominieren Essens- und Getränkestände aus allen Herren Länder oder aber rein industrielle Ware, von Metallschildern über Hosenträger, Socken und Geldbeutel bis hin zu Gürteln, Schmuck und Sonnenbrillen. Wer auf der Künstlermeile Handwerkskunst sehen wollte, der musste etwas suchen. Handgemachte Seifen stellte Cornelia Braun aus dem fränkischen Ernskirchen aus, die Sorten reichte von Zimt mit Apfel über Avocado zu Maiglöckchen.

Bärbel Meuschke aus Unterhaching war zum ersten Mal auf der Haarer Künstlermeile. „Ich bin entsetzt, wie wenig Kunst und wie viel Essen und Trinken es hier gibt“, sagte sie. Sie malt seit 30 Jahren in Acryl-Mischtechnik, begann mit gegenständlichen Motiven, ist jetzt bei vielen bunten Farben und Sand angekommen. Direkt neben ihr stand Freundin Wiebke Stenner aus Pullach, die Illustratorin malt vor allem in Aquarell, macht aber auch Namensbilder, Rezeptbücher oder Poster auf Bestellung. „Ich habe fast das Gefühl, wir sind die einzigen, die Kunst zeigen“, sagte sie.

„Das sieht schlecht aus“: Christine Mühlbauer kritisierte, dass die Leute immer weniger Muße für Kunst hätten. © bb

Dem war nicht so, ein paar Stände weiter stand Christine Mühlbauer, unter dem Logo „Inge borgt’s“ stellte sie selbstgemachte Stofftaschen oder Maßkrug-Bänder vor. „Die Leute haben überhaupt keine Zeit mehr für Kunst, bleiben kaum stehen, das sieht echt schlecht aus“, sagte Mühlbauer. Das empfanden auch Monika Meißner und Claudia Winkler so, sie hatten Kästchen, Vogelhäuser und witzige Einladungskarten aus Papier gebastelt.

Auf den Spätnachmittag hoffte Hans-Jürgen Hacke, der 84-Jährige Haarer macht Kunst aus elektronischen Bauteilen unter dem Titel „Arteko.“ Die Haarer kommen schon noch, machte er sich Mut. Kunst aus Stein und Metall zeigte Roland Schinke und auch das kbo präsentierte selbstgemachtes Handwerk: Teppiche und Kissen aus der Weberei, Körbe, Stühle sowie viele Metall- und Holzwaren, wie etwa große Backgammon-Spiele.

Holz- und Metallwaren sowie Produkte der Weberei stellte das kbo vor. © bb

