Kripo klärt Einbruchsserie in Haar dank DNA-Spur

Von: Günter Hiel

Einbrecher waren in Haar am Werk (Symbolbild). © Silas Stein

Dank einer DNA-Spur hat die Polizei ermittelt, wer für eine Einbruchsserie in Haar verantwortlich ist. Wo der Täter aktuell steckt, müssen weitere Ermittlungen klären.

Haar - Im Zeitraum von 30. Oktober bis 12. Dezember 2021 hatte die Polizei im Bereich Haar eine Serie von Einbruchsdiebstählen mit oft gleichgelagerter Vorgehensweise registriert. Zumeist wurden öffentliche Einrichtungen und öffentliche Objekte angegangen. Insbesondere Kliniken waren betroffen. Auch im Kleinen Theater Haar auf dem Gelände des kbo-Klinikums wurde in diesem Zeitraum mehrmals eingebrochen.

Mehrere Zehntausend Euro Sachschaden und mehrere Tausend Euro erbeutet

In den meisten Fällen brach der Täter Türen auf beziehungsweise schlug Fensterscheiben ein. In den Gebäuden brach er Schränke und Rollcontainer auf. Dabei entstand Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Gestohlen hat der Einbrecher überwiegend Bargeld, mehrere Tausend Euro.

Tatverdächtiger ohne festen Wohnsitz

Durch einen DNA-Abgleich in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt konnte nun ein 42-jähriger deutscher Tatverdächtiger ohne festen Wohnsitz ermittelt werden. Der Mann war zum Tatzeitpunkt im Bereich der Tatorte gemeldet, wo er sich aktuell aufhält, ist noch unbekannt. Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) führt weiterhin die Ermittlungen.