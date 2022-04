Als Kind hat er selbst Missbrauch erlebt - jetzt kümmert er sich als Pfarrer um Betroffene

Von: Charlotte Borst

Teilen

Trotzdem ist er noch Teil der Kirche: Thomas Semel, hier in der frisch renovierten Kirche St. Konrad in Haar, wurde als Ministrant jahrelang von einem Priester missbraucht. Im Juni gibt er sein Amt als Dekan und Pfarrer in Haar auf. Er baut im Ordinariat eine neue Stabsstelle für die Seelsorge von Missbrauchsbetroffenen auf. © Gerald Förtsch

Pfarrer Thomas Semel aus Haar wurde als Kind in der Kirche misshandelt. Ab Juni ist er Seelsorger für Missbrauchsopfer. Im Interview spricht er über seine Erfahrung und seine Arbeit.

Landkreis – Das Thema Missbrauch hält die Kirche seit zwölf Jahren in Atem. Um lang verschwiegene Taten aufzuarbeiten, hat das Erzbistum 2021 unter anderem einen Betroffenenbeirat und eine unabhängige Aufarbeitungskommission gegründet. Pfarrer Thomas Semel, der Dekan ist, den Pfarrverband Haar leitet und zuvor Pfarrer in Unterhaching war, wird ab Juni eine neue Stabsstelle antreten und die Seelsorge für Missbrauchsopfer aufbauen. Es ist bundesweit die erste Stelle dieser Art. Thomas Semel wurde selbst im Alter von 9 bis 13 Jahren von seinem Heimatpfarrer im Saarland missbraucht. Der Täter lebt nicht mehr, anzeigen und vor Gericht bringen konnte Semel ihn nicht. Mit sich selbst, mit anderen Betroffenen und mit der Kirche setzt sich der 55-jährige Geistliche seit Jahren intensiv auseinander.

Herr Pfarrer Semel, es muss ein schwerer Weg gewesen sein, das Geschehene beim Namen zu nennen. Was hat Sie dazu bewogen, Ihre Erlebnisse öffentlich zu machen?

Als 2010 die Missbrauchsfälle am Canisiuskolleg in Berlin und in Ettal öffentlich wurden, war ich Pfarrer in Bad Kohlgrub, in der Nachbarschaft von Kloster Ettal. Dort habe ich die Unsicherheit und Sorge von Eltern erlebt, deren Kinder das Gymnasium besuchten. Irgendwann ließ mich das Thema nicht mehr in Ruhe, und ich wunderte mich, dass ich plötzlich schlaflose Nächte hatte. Da kam an die Oberfläche, was Jahrzehnte verschüttet war. Denn die Seele hat ein Supertalent, traumatische Erfahrungen tief zu vergraben. Bei mir ging eine Schublade auf, und der Blick da hinein war alles andere als schön. Ich dachte erst, ich kann das für mich selbst aufarbeiten, musste aber erkennen, dass das nicht geht. Ich habe mir psychologische Hilfe gesucht. Ich kann nur jedem raten, sich nicht davor zu scheuen, Hilfe anzunehmen. Mit einem guten Psychologen begann ein neuer Abschnitt. Ich kann heute sagen, was geschehen ist, ist ein Teil meiner Biografie. Dank der Verarbeitung kann ich heute mit anderen über Missbrauch sprechen.

Warum sind Sie nach dieser Erfahrung in der Kirche geblieben?

Es sind zwei Dinge zu trennen. Meine persönliche Erfahrung und auf der anderen Seite meine Berufung, mein priesterlicher Weg. Ich gebe dem Täter keine Macht über mich, ich lasse mir nicht mein Leben und das, was mir wichtig ist, nehmen. Gleichzeitig bin ich Teil der Institution Kirche. Den Begriff Täterkirche lehne ich ab. Damit werden alle Priester über einen Kamm geschert. Die meisten Priester tun aber mit Herzblut und großem Respekt vor den Menschen ihre Arbeit.

Wie kam es dazu, dass Sie nun Seelsorger für Betroffene werden und eine neue Stabsstelle in der Diözese eingerichtet wird?

Die Intension kam von den Personen im Betroffenenbeirat, dem ich angehöre. Es wurde relativ schnell klar, dass der Verlust des Glaubens und der religiösen Heimat für viele Betroffene eine offene Frage oder sogar eine offene Wunde ist. Die Diözese bietet psychologische und juristische Unterstützung für Missbrauchsopfer an. Aber es zeigte sich, dass sich Betroffenen auch eine Form der Seelsorge wünschen.

Wie kamen Sie zum Betroffenenbeirat und wie arbeitet dieses Gremium?

Ich wurde von der Diözese angeschrieben und gefragt, ob ich bereit sei mitzuarbeiten. Dann folgte ein intensives Gespräch, nach dem ich ausgewählt wurde. Andere Betroffene reagierten erst mit Abwehr. Da hieß es: Boah, da kommt einer, der ist selbst Priester. Dann aber haben mich Betroffene als Brückenbauer erlebt. Wir treffen uns einmal im Monat sehr intensiv, begleitet von zwei Supervisoren. Wir geben unsere Ergebnisse und Impulse an Kardinal, Generalvikar und Amtschefin weiter.

Geht es Ihnen um eine Hinwendung zu den Opfern?

Als Seelsorger geht es immer darum, sich zu fragen, wo kann ich Menschen in ihrem Leben und in ihrem Zweifel begleiten. Es muss heute ein Paradigmenwechsel vollzogen werden: Es geht nicht mehr darum, was die Kirche anbieten will. Die Leute wollen nicht beseelsorgt werden, sondern die Frage heißt: Was brauchst du, und wie kann ich dich darin auf dem Weg des Glaubens begleiten.

Wie sieht Ihre Aufgabe ab September aus?

Es ist ein Pilotprojekt. Ich werde viele Einzelgespräche führen, vielleicht auch in Pfarreien gehen, in denen es Missbrauch gab. Stellen Sie sich vor, ein beliebter Pfarrer wird in allen Ehren beerdigt, und später kommt heraus, dass er Missbrauchstäter war, wie es in Garching an der Alz geschehen ist. Da werden Leute unterschiedlich reagieren. Manche werden es nicht wahrhaben wollen, andere werden sich Vorwürfe machen und sich fragen, ob sie etwas hätten bemerken können. Teil meiner Aufgabe ist das Mitgehen vor Ort sein.

Nachfolger in Haar Der Pfarrverband Haar erhält eine neue Leitung: Pater Gabriel Budau OFMConv (41), bisher Leiter des Pfarrverbands Chieming und des Pfarrverbands Hl. Franz von Assisi-Bergen, Erlstätt, Grabenstätt und Vachendorf, wird zum 1. Oktober Pfarradministrator. Pfarrer Semel bleibt bis 31. August 2022 Leiter des Pfarrverbands Haar.

Warum hat es so lange gedauert, bis die Kirche den Missbrauch ernst nimmt?

Es stand bis vor wenigen Jahren immer der Schutz der Institution, das Bild der Kirche nach außen und der Schutz der Täter an vorderster Stelle. Es gab nicht den Blick auf die Opfer, weil die Opfer unbequem waren, ja sogar eine Gefahr darstellten. Das hat sich geändert. Die Kirche ist auf dem Weg, seit 2010 ist viel passiert, auch wenn es in den Medien meist so dargestellt wird, als verändere sich nichts. Die Kirche hat inzwischen einen gewaltigen Weg vorgelegt. Wir sind mittendrin. Und mit Ehrlichkeit, Klärung und Authentizität können wir vielleicht wieder Vertrauen aufbauen.

Welche Erfolge sehen Sie?

Es gibt in fast allen deutschen Diözesen einen Betroffenenbeirat, es gibt die unabhängige Missbrauchskommission. Es gibt psychologische und juristische Ansprechpartner. Wenn Missbrauch angezeigt wird, geht der Fall sofort zur Staatsanwaltschaft. Falls die Sache verjährt ist, wird sie trotzdem automatisch nach Rom geleitet. Es hat sich auch bei der Aktenführung viel verändert. Und es gibt feste Abläufe, sodass Vertuschung inzwischen in deutschen Diözesen eigentlich unmöglich ist. Mein Appell an alle, die Missbrauch oder sexuelle Gewalt erlebt haben: Melden Sie sich, erstatten Sie Anzeige.

Sind Sie nach Ihren Erfahrungen von sexuellem Missbrauch für die Abschaffung des Zölibats?

Ich glaube nicht, dass Missbrauch und sexuelle Gewalt ihren Grund im Zölibat haben. Wenn man sich vor Augen hält, dass die meisten aller Missbrauchsfälle in Familien stattfinden, aber die wenigsten angezeigt werden, wird deutlich, dass hier auch noch viele Aufarbeitungsschritte zu gehen sind. Ich möchte nicht vom Missbrauch in der Kirche ablenken. Meine Meinung zum Zölibat ist, man sollte es den Priestern freistellen, ob sie zölibatär leben möchten oder ihr Glück in der Ehe finden.

Wie hat der Pfarrverband in Haar darauf reagiert, dass Sie Ihre Missbrauchserfahrung öffentlich gemacht haben und eine neue Aufgabe als Seelsorger für andere Betroffene antreten?

Mit Betroffenheit und Traurigkeit, weil ich gehe. Aber ich habe auch viel Respekt und Zuspruch erlebt, weil es viele für wichtig und richtig erachten, dass Missbrauch endlich aufgearbeitet wird. Seit ich etwas mehr in der Öffentlichkeit bin, gehen auch Menschen auf mich zu und wollen sich öffnen. Gestern habe ich beispielsweise einen anderen Priester getroffen, der erstmals über seine Missbrauchserfahrung gesprochen hat.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.