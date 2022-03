Endlich in Sicherheit: Hier kommen die Ukraine-Flüchtlinge im Landkreis an

Von: Max Wochinger

Das neue Ankunftszentrum in Haar: Das Gebäude links auf dem Bild dient als erste Anlaufstelle für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Das Haus stand bisher leer. Im großen Komplex rechts ist das Impfzentrum untergebracht. © Gerald Förtsch

Der Landkreis München hat in Haar eine Erstanlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet. Wir haben uns das Ankerzentrum angeschaut.

Haar – Das WLAN hat den Namen „REFUGEESONLINE“: Die Internetverbindung im Ankunftszentrum in Haar steht, nur ein paar Schränke und Tische müssen noch umgestellt werden. Seit Montag gibt es in Haar an der Wasserburger Straße (B 304) eine Erstanlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine. Von hier aus will sie das Landratsamt in die Unterkünfte im Landkreis München verteilen. Was die Betreiber des Ankunftszentrums in den kommenden Wochen erwartet, weiß jetzt niemand.

Polizeikaserne, Bundesnachrichtendienst, Impf- und Testzentrum: Der Gebäudekomplex an der Wasserburger Straße wurde bisher vielseitig genutzt. Jetzt empfängt der Landkreis hier in Zusammenarbeit mit dem Hilfsdienst Malteser Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. „Das Ankunftszentrum ist eine schnelle Drehscheibe für die Menschen“, sagt Martin Scholtysik, Leiter des neugegründeten Ukraine-Koordinierungsstabs im Landratsamt.

100 Betten, um kurzzeitig Ruhe zu finden

In die Erstanlaufstelle kommen vor allem Vertriebene, die der Kreisverwaltung von der Regierung von Oberbayern zugewiesen wurden. Mitarbeiter von Malteser nehmen die Daten der Geflüchteten auf. Sie bekommen warme Getränke und Essen, können hier „kurzzeitig ein wenig zur Ruhe“ kommen, so das Landratsamt. Dafür stehen knapp 100 Betten bereit und 200 Sitzplätze. Ärztliche oder psychologische Betreuung gibt es hier nicht. Später werden die Menschen auf andere Unterkünfte verteilt. Am Montagnachmittag kamen die ersten 45 Flüchtlinge ins Ankunftszentrum, weitere Zuweisungen hat die Regierung von Oberbayern angekündigt.

Ein erster Zufluchtsort: Im Ankunftszentrum in Haar sind knapp 100 Betten untergebracht. © Gerald Förtsch

Bei der Ankunft werden die Kriegsflüchtlinge zunächst auf das Coronavirus getestet. Auf die Infektionskontrolle lege die Kreisverwaltung viel wert, sagte Landrat Christoph Göbel (CSU) am Mittwoch.

Ukraine-Krieg und Coronavirus: Das sind zwei Krisen, die eng miteinander verwoben sind. Auf der Flucht, in vollgestopften Zügen etwa oder engen Sammelunterkünften, kann sich das Virus besonders schnell verbreiten. Zudem sind nach Informationen von Landrat Göbel nur etwa 20 bis 30 Prozent der Menschen in der Ukraine gegen das Coronavirus geimpft. Göbel betonte deshalb: „Wir versuchen schnell den Impfstatus der Geflüchteten zu klären“. Jeder Mensch könne sich hier impfen lassen.

Die Koordinator der Anlaufstelle: Martin Scholtysik (links) und Alexander Brandstaeter. © Gerald Förtsch

Positiv getestete Kriegsflüchtlinge werden in einer Quarantäneunterkunft auf dem Gelände untergebracht. Zumindest bei den 45 Geflüchteten vom Montag habe es keine positiven Testungen gegeben. Sie wurden auf die 300 bis 400 Unterkünfte verteilt, die das Landratsamt nach eigenen Angaben derzeit zur Verfügung hat. Der Koordinierungsstab im Landratsamt, dazu gehören 15 Angestellte, suche „mit Hochdruck“ nach weiteren Unterkünften.

„Sie haben einen anderen Bedarf als die Flüchtlinge 2015“

Bis zu sieben Mitarbeiter der Kreisverwaltung begleiten die Ankunft von Geflüchteten in Haar, auch Dolmetscher. Von den Maltesern sind fünf Helfer vor Ort, sagt Malteser-Projektleiter Alexander Brandstaeter. Die Mitarbeiter erwartet eine schwierige Aufgabe, nicht zu vergleichen mit den Fluchtbewegungen von 2015 und 2016, betont Martin Scholtysik. Damals kamen viele junge Männer und unbegleitete Jugendliche nach Deutschland und in andere Staaten.

Jetzt sind es Frauen und Kinder sowie ältere Menschen, die Zuflucht in Deutschland suchen. „Sie haben einen anderen Bedarf als die Flüchtlinge 2015“, sagt Scholtysik. Der Hilfsdienst Malteser und die Kreisverwaltung haben sich darauf eingestellt: In den Räumen des Ankunftszentrums lagern Babynahrung und Windeln.

