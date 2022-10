„Schlimmes Signal an Ehrenamtliche“: THW-Landkreischef kritisiert geplante Budgetkürzung

Von: Sabina Brosch

Mit schwerem Gerät hantierten die Einsatzkräfte und auch die Gäste beim Tag der offenen Tür im Haarer Katastrophenschutzzentrum. © sab

Der THW-Ortsbeauftragter kritisiert die geplanten Budgetkürzungen des Bundes. Der Begeisterung der Besucher des Tags der offenen Tür in Haar tat das keinen Abbruch.

Haar – In Krisenzeiten die finanziellen Mittel derer kürzen, die anrücken, wenn andere Hilfe brauchen – ein Unding, findet Andreas Frank, der Ortsbeauftragte des THW München-Land. Er kritisiert deshalb den ersten Entwurf des Bundeshaushaltsplans. Laut diesem soll das Budget des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe um 112 Millionen Euro sinken, das des THW gar um 158 Millionen.

„Ein schlimmes Signal an unsere ehrenamtlich Tätigen, die täglich im Einsatz sind“, sagte Frank beim Tag der offenen Tür im Haarer Katastrophenschutzzentrum. Für den THW-Ortsbeauftragten Frank ist es „absolut unmöglich, wie man nur daran denken kann, uns Gelder zu kürzen“. Es sei „unvorstellbar und fatal“. Sollte es angesichts des Kriegs in der Ukraine, zu möglichen Ausfällen in der Strom- oder Wasserversorgung kommen, dann „schreien alle nach uns und unserer Hilfe.“

Zum Rhythmus von „Staying Alive“ übt Tolga Yildiz mit Rettungssanitäter Kilian Koll die Herz-Druck-Massage. © sa

Beim Tag der offenen Tür im Katastrophenschutzzentrum ließen sich seine Kameraden von der Feuerwehr Haar, vom THW und vom ABC-Zug des Landkreises von diesen Sorgen allerdings nichts anmerken. Die Einsatzkräfte zeigten ihren Gästen ihre Wasserfahrzeuge und Drehleitern, sie demonstrierten Brenn-, Trenn- und Plasmaschneider und hantierten mit Spreizer und Rettungsscheren. Vieles kommt bei gemeinsamen Einsätzen mit ihren Kollegen der Feuerwehr, „mit denen wir oft Hand in Hand arbeiten“, erklärte Frank, zum Einsatz. Ist die Feuerwehr nämlich bei einem Brand mit dem Löschen beschäftigt, stehen die „Blauen“ vom THW ihr unterstützend zur Seite. Sie räumen den Einsatzort, stützen Gebäude ab oder leuchten die Unfallstelle aus. Oft werden Frank oder seine Kollegen gefragt, wo denn der Unterschied zwischen THW und Feuerwehr liegt. „Die Roten Löschen, und wir Blauen unterstützen sie. Ganz einfach“, sagte Frank. Dass beide im Katastrophenschutzzentrum Nachbarn sind, sei durchaus von Vorteil.

Früh übt sich: Simon (5) setzte unter der Aufsicht von Christian Röber die Rettungsschere an einem Auto an. © sab

Auch die Feuerwehr hatte alles an Gerätschaften ausgepackt, was sie zum Retten, Löschen, Bergen und Schützen brauchen. Ein 48-köpfgiges Team war „im Einsatz“ und zeigte Ausrüstung und Fahrzeuge. So konnte Simon (5), dem die Schutzjacke bis zu den Knien reichte und der Helm schief auf dem Kopf saß, beherzt mit Feuerwehrmann Christian Röber die Rettungsschere am Kotflügel eines Autos ansetzen. „Erst werde ich Elektriker und dann Feuerwehrmann. Das ist sicher!“, sagte Simon. Sowas hörte Kommandant Arne Seifert gerne. „Wir brauchen den Nachwuchs“, sagt er, auch wenn er sich aufgrund des guten Zulaufs von durchschnittlich acht bis zehn Jugendlichen im Ausbildungskurs keine Sorgen machen muss. Auch haben „wir immer wieder Spätberufene“, bestätigt Sebastian Pickel, der das Seiteneinsteiger-Programm betreut. Derzeit sind es zehn Personen, die ihre Grundausbildung absolvieren. „Somit ist sichergestellt“, sagt Seifert, „dass wir, egal ob bei Tag oder Nacht, mit 15 Leuten in drei Autos zum Einsatz fahren.“ Mehr als die aktuell 104 Aktiven hätten in der Umkleide auch keinen Platz mehr – „alle Spinde sind voll“.

