Weidenbusch macht Schluss: Darum tritt er nicht mehr für den Landtag an

Von: Max Wochinger

Die Loyalitäten und das Zusammenstehen in der Fraktion sind ein Stück weit verloren gegangen. Ernst Weidenbusch © Matthias Balk/dpA

Das kam für viele überraschend: Der langjährige CSU-Landtagsabgeordnete Ernst Weidenbusch aus Haar tritt nicht mehr bei der Landtagswahl an. Im Interview mit dem Münchner Merkur spricht er über seine Entscheidung.

Landkreis München - Ernst Weidenbusch hört auf - zumindest im Landtag. Seit knapp 20 Jahren vertritt Weidenbusch, 59, den Landkreisnorden im Maximilianeum. 2023 ist Schluss. Wir haben mit dem Haushaltspolitiker über seine Entscheidung gesprochen.

Herr Weidenbusch, warum hören Sie kommendes Jahr auf?

Ich habe schon immer gesagt: 20 Jahre im Landtag ist für mich die Obergrenze. Was man in einer so langen Zeit im Landtag nicht schafft, das schafft man auch danach nicht mehr. In den Weihnachtsferien habe ich das Thema mit meiner Frau besprochen: Nach 20 Jahren ist Schluss. Ich will nicht festkleben an meinem Stuhl, bis man mich rausträgt.

Sie wurden am Samstag zum Präsidenten des Bayerischen Jagdverbands wiedergewählt. Hat diese Aufgabe mit Ihrer Entscheidung zu tun?

Nein, der Jagdverband hat damit nichts zu tun.

Aber jetzt haben Sie mehr Zeit für den Verband.

Ja, ich kann mich mehr auf die Präsidentschaft konzentrieren, und ich habe dann auch mehr politische Handlungsspielräume. Langweilig wird’s mir eh nicht: Ich habe all die Jahre keine Pausen gemacht. Jetzt habe ich es definitiv vor, etwas kürzer zu treten. Aber ich befürchte, dass ich nicht in der Lage bin, gar nichts zu tun. Ich kann es einfach nicht.

Jetzt mal ehrlich: Wie anstrengend ist das Landtagsmandat?

Ich habe viele Probleme für Bayern gelöst; ich merke schon, wie viel Kraft mich das gekostet hat. Verhandlungsrunden bis frühmorgens und in fremden Sprachen sind mir vor zehn Jahren leichter gefallen. Jetzt hängt mir so etwas zwei Tage nach.

Sie sind 2003 in den Landtag eingezogen. Was hat sich im Landtag seitdem verändert?

Der Umgang miteinander. Er ist in Teilen der AfD weniger respektvoll.

Und in der CSU-Fraktion?

Die Loyalitäten und das Zusammenstehen in der Fraktion sind ein Stück weit verloren gegangen.

Woran liegt das?

An der Ausbildung unserer Kinder; wir legen dabei weniger Wert auf Verantwortungsbewusstsein als auf Selbstverwirklichung. Das ist nicht gut.

Fast 20 Jahre im Landtag, was waren Ihre persönlichen Meilensteine?

Die beiden Einigungen mit Österreich zur Landesbank. Der Bau von Flüchtlingsunterkünften, bei dem ich 20 Millionen Euro einsparen konnte, und der Umbau der BayernLB nach der Krise.

Und ihre Rückschläge?

Mir ist es in den letzten Jahren zu wenig gelungen, gesunden Menschenverstand in die Politik hineinzubringen. Die Ministerien und Ministerialverwaltungen sind im Verhältnis zu den Abgeordneten zu stark geworden, das konnte ich nicht verhindern.

Wie definieren Sie gesunden Menschenverstand?

Gesunder Menschenverstand ist, wenn man Schulkinder nicht 60 Kilometer nach Hause fahren lässt, anstatt zehn. Nur, weil es billiger ist.

Wen können Sie sich als Ihren Nachfolger vorstellen?

In meine Nachfolge werde ich mich nicht einmischen.

In Ordnung. Was muss ein Landtagskandidat für den Landkreisnorden mitbringen?

Man braucht Menschenverstand, Empathie und eine rasche Auffassungsgabe. Man muss die Sorgen der Bürger verstehen. Und man braucht auch eine gute Portion Selbstbewusstsein.

Nach 20 Jahren hinterlassen Sie ein großes Loch in der Landkreispolitik. Neue CSU-Kandidaten dürften es schwierig haben, oder?

Seit ich 2003 das Mandat gewonnen habe, ist der Landkreis von 250 000 auf 350 000 Einwohner gewachsen – ich bin mitgewachsen. Im Landkreis bin ich sehr verwurzelt. Heute lernen sich die Leute auf Instagram und TikTok kennen, das macht die Wahl zum Landkreisabgeordneten nicht einfacher.

Werden Sie die Arbeit als Abgeordneter vermissen?

Ja. Aber ich werde in Zukunft oft zum Fliegenfischen an die Isar fahren. Spätestens nach zehn Minuten im Wasser werde ich den Landtag dann nicht mehr vermissen.