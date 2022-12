Alle wollen Sabrinas Leben retten: Große Unterstützung bei Typisierungsaktion für leukämiekranke Krankenschwester

Von: Sabina Brosch

Ihre Familie steht immer an Sabrina Dörings Seite: (v.l., stehend): Sabrina Dörings Papa Willi Wolf, Ehemann Ben Döring, Mama Cornelia Wolf, Tochter Lea, Bruder Luis, Tante Claudia Wolf, Schwester Laura Pangratz sowie vorne sitzend: Opa Willi Wolf und Oma Maria Wolf. © Sabina Brosch

Nur eine Knochenmarkspende kann Sabrina Dörings Leben noch retten. Die 40-jährige Krankenschwester ist an Leukämie erkrankt. Daher fand jetzt am kbo Haar eine große Typisierungsaktion für die zweifache Mutter statt.

Haar – Für Sabrina Dörings Familie war es wie ein Schock: Der Blutkrebs ist zurück. Dabei dachten alle, die beliebte Krankenschwester aus dem Klinikum Haar habe die Krankheit vor fünf Jahren längst besiegt. Doch die Leukämie brach wieder aus. Nur durch einen Zufall wurde sie entdeckt. Und nur eine Knochenmarkspende kann das Leben der 40-jährigen Mutter jetzt noch retten. Ihr läuft die Zeit davon. Alle Hoffnung setzen Angehörige, Freunde und Kollegen nun in die Typisierungsaktion, die am Sonntag und gestern bei Sabrina Dörings Arbeitsstätte am kbo Klinikum in Haar stattfand. Auch ihre engsten Angehörigen, Ehemann, Kinder, Eltern und Großeltern, waren gekommen, um die Aktion zu unterstützen und ihrer Sabrina Kraft zu schenken, nicht aufzugeben.

Schon einmal kämpfte sie sich zurück ins Leben

Seit acht Jahren wütet der Blutkrebs im Körper der 40-Jährigen. Die Diagnose Leukämie war für die junge Mutter im Jahr 2014, für ihre Familie mit Mann Ben und den beiden Kindern Lea und Luis, ein schwerer Schlag und veränderte von einem Moment auf den anderen ihr Leben. Sabrina Döring kann ihren Beruf als Krankenschwester im kbo-Klinikum nicht mehr ausüben. Aber sie kommt wieder auf die Beine, kämpft sich zurück ins Leben. Es folgen zwei anstrengende Jahre, schildert Ehemann Ben, nicht nur der Körper, auch die Psyche sei sehr angespannt gewesen. „Wir haben jedoch die vergangenen fünf Jahre ein fast normales, entspanntes Leben geführt.“ Wenngleich seine Frau ständig in ihren Körper hineingehorcht habe, „hätten wir nie gedacht, dass die Krankheit wieder ausbricht“.

Sabrina Döring: Ihre letzte Chance ist eine Knochenmarkspende © privat

Seit Ende Oktober liegt Sabrina Döring in der Klinik

Doch das Schicksal ist manchmal ein mieser Verräter. Sabrina Döring sollte eine Knieprothese bekommen, eine Voruntersuchung brachte Auffälligkeiten im Blutbild zutage, vier Tage später war sie bereits in der Klinik Rechts der Isar, in der sie nun seit dem 30. Oktober liegt. Dort bekommt sie eine Chemotherapie. „Wir brauchen aber definitiv dringend einen Stammzellenspender“, sagt Mutter Cornelia Wolf am Tag der Typisierungsaktion. „Nur so kann sie überleben. Wir hoffen, dass sich heute ein geeigneter Spender findet.“

Als Johann Eittinger, viele Jahre Stationsleiter am kbo und nun im Ruhestand, davon hörte, dass Sabrina wieder Leukämie hat, war ihm klar: „Jetzt muss ich was machen.“ Er nahm Kontakt mit dem kbo-Geschäftsführer Franz Podechtl auf, „die Klinik war sofort bereit, die Kosten für eine Typisierungsaktion zu übernehmen, stellte uns die Räume zur Verfügung.“ Am Sonntag und Montag wurde daher im kbo-Gemeinschaftsraum getestet.

Niemand gibt die Hoffnung auf

Freunde und Bekannte von Sabrina Döring machten die Aktion über alle zur Verfügung stehenden Kanäle, von Radio bis Social Media, publik. Mit Erfolg. Bereits am Sonntag kamen in den ersten zwei Stunden 80 typisierungswillige Menschen, „600 Test-Kits haben wir da. Wenn die alle weg sind, bin ich zufrieden“, sagt Eittinger.

Hoffnung in einer Schachtel: Sabrina Dörings Vater Willi Wolf mit den Wattestäbchen der Teilnehmer der Typisierungsaktion. © Sabina Brosch

Die ersten beiden, die an der Tür des kbo-Gemeinschaftshauses am Sonntag morgen zum Test kamen, waren zwei Albachinger, dem Wohnort der Dörings. „Es ist unglaublich, wie viele Nachbarn, Freunde und Bekannte uns dort unterstützen“, sagt Ehemann Ben Döring. Unterstützung, die er dringend braucht. Er ist berufstätig, kümmert sich um die beiden Kinder und den Haushalt. „Ich habe keinen 24/7 Job, sondern aktuell gefühlt 36/8.“ Einmal die Woche besucht er seine Frau, „ansonsten sehen wir uns digital.“ Die Großeltern Willi und Maria Wolf schütteln an diesem Tag vielen Bekannten die Hände, werden umarmt und sprechen sich Mut und Hoffnung zu. Sabrinas Vater sammelt die Tests in einer Schachtel, in der „hoffentlich die Zukunft meiner Tochter irgendwo liegt“, sagt er. Niemand in der Familie gibt auf, „zu keiner Sekunde“, fügt Mama Cornelia hinzu. „Wir wissen, dass es klappt, aber nicht, wann der Weg erreicht ist.“

Spenden tut nicht weh!

Testen lassen können sich Personen zwischen 18 und 55 Jahren. Dazu einfach bei der DKMS ein Registrierungsset bestellen, einen Wangenabstrich machen und zurückschicken. Nach der Analyse ist man als möglicher Spender für Patienten auf der ganzen Welt in der DKMS-Datenbank. Ist man das passende „Match“, werden in 90 Prozent der Fälle die Stammzellen aus dem Blut gewonnen, ähnlich einer Blutspende. Das dauert drei bis fünf Stunden, in der Regel kann der Spender die Klinik noch am selben Tag wieder verlassen.