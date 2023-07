Eisenstangen-Mord in Psychiatrie: Eltern wollen Haarer Klinik verklagen

Von: Angela Walser

Teilen

Hat eine 40-jährige Mit-Patientin brutal ermordet: Nun muss sich der 33-jährige Täter vor dem Landgericht verantworten. © sigi jantz/A.

Ein Jahr nach dem brutalen Mord an einer Mit-Patientin im Klinikum Haar steht ein 33-Jähriger jetzt vor Gericht. Die Eltern des Opfers fordern einen lückenlose Aufklärung zu den Zuständen im kbo Haar und wollen den Träger der Klinik verklagen.

Haar – Gruselige Umstände hat der Prozess um den Mord an Kamilla N. (40) in der Psychiatrie des kbo in Haar zu Tage gebracht. Ein psychisch kranker Mann hatte im Mai 2022 auf die Mit-Patientin mit einer Eisenstange brutal eingeschlagen, sie anschließend stranguliert und dann ihre Leiche in Brand gesetzt.

Nachbarn sprechen von „dämonischen Schreien“ und Übergriffen

Am vierten Verhandlungstag vor dem Landgericht München I berichtete die Sachbearbeiterin der Polizei unter anderem um die Vorgeschichte des an Schizophrenie erkrankten Angeklagten. Der 33-jährige Brasilianer hatte in München im Tal gewohnt. Seine Nachbarn fanden sein Auftreten nur unheimlich. „Die Mieter haben oft vorzeitig gekündigt“, erzählte die Beamtin. Einem Studenten war er einmal an die Wäsche gegangen, eine Nachbarin befürchtete, dass er sich Zugang zu ihrer Wohnung verschafft hätte. Andere konnten im Mai 2022 seine dämonischen Schreie nicht vergessen. Kurz danach hatte er seinen Hund umgebracht und im Treppenhaus blutüberströmt verkündet, dass er auch noch einen Menschen töten müsse, das hätten ihm Stimmen befohlen. Die Polizei brachte ihn in die Klinik nach Haar.

Täter konnte sich in Klinik frei bewegen

Einen Tag später ermordete er die 40-Jährige auf bestialische Weise. Obwohl er sich in einer geschlossenen Abteilung befand, konnte der Brasilianer frei umherlaufen. Die Tabletten, die ihm gegeben worden waren, hatten noch nicht gewirkt. Und so riss er eine Eisenstange aus der Decke seines Bades und schlug der Frau im Nachbarzimmer 24 Mal auf den Kopf. Mit einem Schädelbruch brach sie zusammen. Er strangulierte die Bewusstlose mit ihrem eigenen Pullover am Handlauf der Dusche. Ihr Vater erkannte später den Pullover wieder, den der 33-Jährige neun Mal zugedreht hatte. Nachdem die Frau gestorben war, zündete er sie an. Als die Pfleger ins Zimmer stürmten, kniete er im Bad, in der einen Hand die Eisenstange, in der anderen ein Feuerzeug. Wie er daran gelangt war, konnte niemand im Nachgang klären.

Klinik in der Kritik: Angehörige wollen kbo verklagen

In der Kritik steht in diesem Fall daher auch das kbo Klinikum. Denn die Familie der Getöteten fragt sich, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass der 33-Jährige einfach in das Zimmer der Frau gelangen konnte. Die Eltern treten als Nebenkläger im Prozess auf. Sie wollen den Träger der Klinik auf Schmerzensgeld und Schadenersatz verklagen. Außerdem haben sie ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt angestoßen, das sich gegen die Pflegekräfte und Ärzte wendet. Sie wollen, dass die „Zustände und Umstände im kbo-Isar-Amper-Klinikum Haar“ aufgeklärt werden, die „Kamillas sinnloses und grausames Sterben möglich machten“, heißt es auf einer eigens von der Familie eingerichteten Homepage. Die Eltern hoffen, „dass die Ermittlungen vernünftig geführt und die Entscheidungsträger ermittelt und zur Verantwortung gezogen werden“. Bis heute habe die Klinik keinerlei Beileid und Anteilnahme bekundet – geschweige denn Verantwortung übernommen.