Mordvorwurf fallen gelassen: Urteil im Haarer Fall am Freitag erwartet

Von: Angela Walser

Das Bezirkskrankenhaus in Haar. © mm

Den Mordvorwurf im Haarer Eisenstangen-Fall will die Staatsanwaltschaft nicht aufrechterhalten. Der Täter leide offenbar unter einer schweren Psychose.

Haar/München – „Kamilla N. wurde nur 40 Jahre alt. Sie wurde in einem Krankenhaus getötet, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort war. So einen Fall kann man nur tragisch nennen.“ Einfühlsame Worte fand gestern die Staatsanwältin im Prozess um den Mord in der Psychiatrie in Haar. Im Mai 2022 hatte ein 33-jähriger Mann Kamilla N. bestialisch getötet – weil er glaubte, Gott habe das von ihm gefordert.

Die Staatsanwältin forderte für ihn die Unterbringung in der Psychiatrie. Seine Verteidigerin wollte das genau so. Völlig psychotisch war der Brasilianer einen Tag zuvor im Bezirkskrankenhaus in Haar eingeliefert worden. In seiner Münchner Wohnung im Tal hatte er seinen – eigentlich – geliebten Hund getötet, um ihm den Satan auszutreiben. Als die Polizei ihn im Streifenwagen mitnahm, äußerte er zweimal den Wunsch, „heute noch einen Menschen zu töten.“ Daraufhin kam er in die Psychiatrie. Dort fiel er zunächst nicht weiter auf, nach anfänglicher Verweigerung schluckte er auch seine Tabletten.

Bewegungsfreiheit auf der Station: Ein fataler Fehler

Die Pflegekräfte ließen ihn auf der Station laufen – ein fataler Fehler. Er ging in das Zimmer von Kamilla N., traf sie im Bad an, schlug auf sie ein, erdrosselte sie und legte ein Feuer. Als die Pfleger im Zimmer eintrafen, kniete er am Boden und betete zu Gott und den Engeln. „Der Mann ist eine Gefahr für die Allgemeinheit“, sagte die Staatsanwältin. Das zeige die willkürliche Auswahl des Opfers. „Deutlicher kann man Gefahr nicht ausdrücken“, fügte die Staatsanwältin noch hinzu. Den Mordvorwurf ließ sie allerdings fallen. Der Brasilianer habe einen Totschlag begangen. Seine Einsichtsfähigkeit sei aufgehoben gewesen und er habe dadurch keine Schuld auf sich nehmen können.

Nicht mehr Herr über sich selbst

Auch die moralische Einsicht hätte die Tat vermutlich nicht verhindert. Grund für diese nicht vorhandene Steuerungsfähigkeit war die schwere Schizophrenie des 33-Jährigen, gepaart mit einem massiven Alkohol- und Drogenproblem. Dass im Krankenhaus keine entsprechenden Maßnahmen getroffen worden seien, könne mit dem Personalmangel oder anderen Umständen zusammen hängen. „Das muss aufgeklärt werden, aber nicht hier“, sagte die Staatsanwältin.

Hätte der Tod vermieden werden können?

Die Nebenklageanwältin gab dem Klinikpersonal „mindestens ein Mitverschulden“. Der Tod hätte vermieden werden können und müssen, sagte Jella von Wiarda. Dann überreichte sie im Namen der Angehörigen dem Gericht ein Trauerbuch, das die Familie von Kamilla N. zusammengestellt hatte. Verteidigerin Birgit Schwerdt bekam ebenfalls so ein Buch. Sie ging noch einmal auf den religiösen Wahn ihres Mandanten ein, der mit seiner Feminität in der eigenen Familie angeeckt war und seinen Lebensunterhalt als Sexarbeiter im kriminellen Milieu verdient hatte. Das Urteil soll am Freitag fallen.