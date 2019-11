Unbekannter überfällt Geschäft in Haar - Täter auf der Flucht

In der Gemeinde Haar wurde ein Raubüberfall verübt. Mehrere Polizeistreifen suchten am frühen Mittwochabend die Täter - bislang vergeblich.

Haar - Auf ein Geschäft in der Gemeinde Haar hat es am frühen Mittwochabend einen Raubüberfall gegeben. Ein oder mehrere Täter überfielen nach Angaben der Polizei ein Einzelhandelsgeschäft in Haar und flüchteten.

Raubüberfall in Haar: Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall

Mehrere Polizeistreifen verfolgten die mutmaßlichen Täter von etwa 18 Uhr an. Am Abend hatten sie noch niemanden gefasst, sagte ein Polizei-Pressesprecher auf Nachfrage zu merkur.de*. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Fall.

Mehrere Raubüberfälle im Landkreis München in diesem Jahr

Es ist nicht der erste Raubüberfall im Landkreis München dieses Jahr. Erst im Oktober gab es eine räuberische Erpressung in Kirchheim: Der Täter bedrohte die Angestellte eines Schreibwarenladens mit einer Waffe. Anschließend verbreitete eine Falschnachricht über einen „Irren“ Panik.

Kirchheim: Tankstellen-Räuber zieht Waffe - Kunden unbeeindruckt

Ebenfalls in Kirchheim gab es einen Raubüberfall auf eine Tankstelle. Obwohl der Täter eine Waffe bei sich trug, blieben die Kunden unbeeindruckt. Nach umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte ein Tatverdächtiger inzwischen festgenommen - es handelt sich um einen 19-Jährigen aus dem Landkreis München.

Oberhaching: Täter fesseln Edeka-Angestellte und flüchten mit 10.000 Euro

Besonders brutal war ein Raubüberfall auf einen Edeka bei Oberhaching: Die Täter zückten Messer und riefen „Money, Money“. Eine 25-jährige und eine 17-jährige Angestellte des Supermarktes wurden in das Verkaufsbüro zurück gedrängt, wo die Männer die Herausgabe der Tresorschlüssel forderten. Die Täter fesselten die Angestellten anschließend und erbeuteten mehrere 10.000 Euro Bargeld.

In Taufkirchen gab es dieses Jahre ebenfalls einen Raubüberfall auf einen Supermarkt: Der Täter trug eine Maske und stürmte eine Filiale des Discounters Norma. Er war mit einem Hammerbewaffnet und bedrohte einen 20-jährigen Angestellten. Der Täter erbeutete mehrere Tausend Euro Bargeld.





