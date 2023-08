Loyal wie die Tafelrunde: Pferdefreunde zeigen König-Artus-Aufführung

60. Jubiläum

Von Andreas Sachse schließen

Mit einer König-Artus-Aufführung haben die Münchner Pferdefreunde in Dirnismaning ihr 60. Jubiläum gefeiert.

Dirnismaning – Die Nebel von Avalon haben die Gestüte von Dirnismaning dieser Tage mythologisch eingehüllt. In einem Fantasy-Spektakel mit tapferen Rittern, Elfen, Einhörnern und Zauberern präsentierten die Münchner Pferdefreunde ihr Können. Die um König Artus und die Tafelrunde gesponnene Veranstaltung galt dem 60. Jubiläum des Vereins. Innerhalb der Münchner Pferdefreunde feierte die Behindertengruppe zugleich ihren 45. Geburtstag.

„Voltigieren“ nennt man die Kunst, turnerische und akrobatische Übungen auf dem Rücken eines Pferdes zu trainieren. Für die in ungezählten Stunden erworbenen Fähigkeiten schuf der von Beatrix Dietl geführte Verein mit dem im Original als „The Mists of Avalon“ weltweit bekannten Fantasy-Roman den idealen Rahmen. Die Saga um König Artus und die Ritter der Tafelrunde, der irgendwann auf einer der Inseln der keltischen Anderswelt in den Nebeln von Avalon historischen Realitäten entschwand, ist wohl jedem der vielen Besucher auf dem Gestüt ein Begriff gewesen. Von daher waren sich die mehr als zwei Dutzend Darsteller des Fantasy-Spektakels der Aufmerksamkeit des Publikums von der ersten Minute an gewiss.

+ Die Buchvorlage „Die „Nebel von Avalon“ setzen die Münchner Pferdefreunde, geführt von der Vorsitzenden Beatrix Dietl (oben l.) und Vize Maria Apostolopoulos, in eine Aufführung um. © Andreas Sachse

Dass die Wahl auf die „Nebel von Avalon“ fiel, geschah nicht ohne Grund. Ebenso wie die Ritter der Tafelrunde und das geheimnisumwitterte Avalon stehen die Münchner Pferdefreunde für Freundschaft, Loyalität, Aufrichtigkeit und Gemeinschaft ein. Diese Werte zu leben, betrachtet Vorsitzende Dietl als sinnstiftend. Stellvertreterin Maria Apostolopoulos ist daran gelegen, dieselben Werte der von ihr geführten Behindertengruppe zu vermitteln. Die aus sieben Kindern und Jugendlichen bestehende Gruppe trifft sich jeden Donnerstag, um von dem segensreichen Einfluss von Tieren auf Behinderte zu profitieren. Derlei Angebote sind auf dem freien Markt kaum zu finden – und schon gar nicht zu bezahlen.

Die Münchner Pferdefreunde hingegen würden Neuzugänge begrüßen. Der Verein finanziert sich durch Spenden und durch Zuschüsse der Stadt Garching. Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD), der um die nutzbringenden Angebote des Vereins weiß, übergab den Pferdefreunden einen Jubiläumsscheck. Zusätzliche Einnahmen sichert sich der Verein mit Reitunterricht. Susi von Reitzenstein trainiert Dressur, Springen, Geländeritt und Voltigieren. Ein, wie Beatrix Dietl betonte, „sehr ästhetischer Sport“.

+ Den Waldschrat spielte Max-Emauel Hahn © Andreas Sachse

Während des Jubiläums moderierte Trainerin von Reitzenstein durch die „Nebel von Avalon“. Wenige Minuten vor Beginn des Spektakels rang Waldschrat Max-Emanuel Hahn um Konzentration. Woher denn die Füchse sind, die von seinem Wanst baumeln, wollte ausgerechnet jetzt eine Besucherin wissen. „Von Oma“, antwortete der Laiendarsteller verdutzt. Die vielleicht Zehnjährige ließ nicht locker: „Sind die echt?“ „Früher mal“, rief Max-Emanuel Hahn dem Mädchen nach, das stirnrunzelnd seines Weges zog. Die Kostüme, die während der Aufführung im Gestüt zu Dirnismaning zu sehen waren, sind handgemacht. Das gilt für Artus und die Ritter, für den Zauberer Merlin und die schwarze Morgana, die abgestimmt auf die jeweilige Szenerie von traumwandlerisch schönen Melodien oder pompös-dramatischen Klängen begleitet wurden.

Weitere Nachrichten aus Garching und dem Landkreis München finden Sie hier.