Nach Protest: Nur noch elf statt 32 Bäumen fallen für Containerbau

Eine Containeranlage ist nötig, damit neben dem Umbau des Ernst-Mach-Gymnasiums in Haar der Schulbetrieb weitergehen kann. Dafür müssen Bäume gefällt werden. Jetzt doch weniger als gedacht.

Haar – Der Freiflächenplan zum Bau der Containeranlage am Ernst-Mach-Gymnasium (EMG) ist nun überarbeitet worden. Das Ergebnis: Es müssen nun nur noch elf statt 32 Bäumen gefällt werden. Auch braucht es weniger Parkplätze für Schüler und Lehrer.

Im Zuge des Umbaus und der Erweiterung des Ernst-Mach-Gymnasiums ist während der Bauarbeiten eine Containeranlage vonnöten, um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Ursprünglich war die Fällung von 32 Bäumen vorgesehen, um die 16 Container aufstellen zu können und im Anschluss diese Fläche als Parkplatz für die Autos von Schülern und Lehrern zu nutzen. Es regte sich Widerspruch im Bauausschuss und auch in der Haarer Öffentlichkeit, woraufhin die Verwaltung den Freiflächenplan aktualisierte. Mit dem Ergebnis, dass nun nur noch elf Bäume zur Fällung notwendig sind.

Vom Radikalschlag zu einer drastischen Reduzierung

Dies ist für Peter Paul Gantzer (SPD) zwar eine gute Lösung, aber „der Weg dahin gefällt mir nicht.“ Er stellte sich die Frage, wie es von einem Radikalschlag zu solch einer Reduzierung kommt. Bürgermeister Andreas Bukowsi (CSU) gab eine Änderung der Stellplatzsatzung als Begründung an. Bei einer Nachfrage in der Schule kam heraus, dass die Schüler keine Parkplätze brauchen. Normalerweise muss für Schüler über 18 Jahren eine entsprechende Anzahl an Parkplätzen vorgehalten werden. „Zudem gibt es in der Grundschule weniger Klassen, nämlich 21 statt 32. Also minus elf Parkplätze. Zählt man die aktuell 52 Tiefgaragenstellplätze an der Grundschule und die vier am Gymnasium zusammen, benötige man insgesamt lediglich ein Mehr von sieben Parkplätzen.

Nur zwei Bäume müssten eigentlich der Anlage weichen

Für die Containeranlage müssten zwingend „eigentlich nur zwei Bäume gefällt werden“, sagte Bukowski. Allerdings wolle sich die Gemeinde insgesamt elf Bäume zur möglichen Fällung freigeben lassen, „falls sich im Zuge der Baustelle eine Notwendigkeit dafür ergibt. Das ist nicht zwingend, aber wir wollen dann nicht nochmal mit einem entsprechenden Antrag ins Gremium.“ Nur bis Ende Februar ist eine Fällung zulässig, dann könnte es zu Zeitproblemen kommen.

Einige Bäume in schlechtem Zustand

Umweltreferent Lukas Röder wies zudem darauf hin, dass einige Bäume in schlechtem Zustand sind. Lediglich vier Bäume sind durch die Baumschutzverordnung geschützt. Aufgrund der schlechten Baumvitalität kam das Umweltamt zu dem Schluss, dass eine Um- oder Verpflanzung nicht empfehlenswert ist. Man wolle selbstverständlich versuchen, so viel Bäume wie möglich zu erhalten. „Ob das auch wirklich Erfolg hat“, so Röder, „kann ich heute nicht sagen.“ Bukowski versicherte, dass das Umweltamt sehr genau hinschaue, welche Bäume geopfert werden müssen aus Gründen der Baumgesundheit oder als unumgängliche Maßnahme im Zuge der Freiflächengestaltung, die erst im Herbst endgültig feststeht.

Parkplatzstandorte müssen gefunden werden

Im Zuge der Diskussion wurde auch geklärt, wo die notwendigen sieben Parkplätze situiert werden. Eine Anmietung in der Tiefgarage des Jagdfeldzentrums würde pro Stellplatz 900 Euro Jahresmiete bedeuten, rechnete Haars Bautechnikleiter Reimar Pfalz vor. Alternativ hätte man Stellplätze am Friedhof zur Verfügung. Für Ulrich Leiner (Grüne) zeigte sich die Notwendigkeit eines Mobilitätskonzepts. „Das sind wir uns selbst schuldig. Es zeigt sich, dass die Schule hier schon einige Schritte weiter ist.“