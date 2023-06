Nach vier Schlägen fließt das Bier beim ersten Haarer Volksfest

Von: Sabina Brosch

Vier Schläge hat Haars Bürgermeister Andreas Bukowski gebraucht, um das erste Haarer Volksfest standesgemäß zu eröffnen. Das freute die Gäste.

Mit brauner Lederschürze, dickem Holzschlegel und guter Laune setzte Haars Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) zum entscheidenden Schlag an, der das 30 Liter Holzfass mit süffigem Grafinger Bier zum Fließen brachte. Nach zwei Schlägen saß zwar der Hahn, aber Bier floss noch keines. Zwei kleine Nachsetzer brauchte es, damit der Bürgermeister mit dem traditionellen „O’zapft is“ das erste Haarer Volksfest auf der Zirkuswiese eröffnen konnte.

Lange Zeit gab es kein Volksfest

Die ersten Haarer Bürger, Gemeinderäte und Kommunalpolitiker aus den umliegenden Orten hatten sich bereits im Festzelt auf der Zirkuswiese versammelt, um einen ordentlichen Schluck aus dem Freibierfass zu ergattern. „Viele Jahre hat es gedauert, bis es nun endlich wieder ein Volksfest in Haar gibt“, so Bukowski.

Ein Ereignis, das „gerne auch wieder zur Tradition werden darf“. Ein Blick in das viertägige Festprogramm verspricht am Freitag einen Seniorennachmittag von 12 bis 17 Uhr und einen Kindernachmittag ab 14 Uhr, abends spielt die „089-Band“ auf. Höhepunkt des Haarer Volksfestes ist am Sonntag ab 12 Uhr der Einzug der Vereine.

