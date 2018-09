Darum war Fußball-Legende Sepp Maier beim Richtfest

Der Bau des Maria-Stadler-Pflegeheims schreitet voran: Zum Richtfest kam Fußball-Legende Sepp Maier (74), den viel mit Haar verbindet.

Haar – Auch wenn das Innenleben des neuen Maria- Stadler-Pflegeheims noch fehlt, der Einzugstermin steht fest: April 2019. 142 Plätze stehen dann in der Einrichtung an der Leibstraße zur Verfügung. Das Dach ist auf dem Gebäude, Zeit fürs Richtfest. Der stellvertretende Landrat Ernst Weidenbusch (CSU) freute sich bei diesem Anlass, „dass die Erfolgsgeschichte des Hauses in eine neue, weitere Runde gegangen ist“. Das Richtfest wurde mit prominentem Gast gefeiert: Zusammen mit Bauherr Alois Erl kam Fußball-Legende Sepp Maier als Ehrengast. Der 74-Jährige startete seine Fußballkarriere in der Jugend des TSV Haar (1952 bis 1959) und ist in der Gemeinde aufgewachsen.

Ein Weg, den der Landkreis mit drei Millionen Euro unterstützt. Die restlichen rund 13 Millionen werden von der Kommune Haar gestemmt für ein Projekt, das für die Haarer Bürger dringend notwendig sei, sagte Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD). Befriedigt würden diese nun „mit einem architektonisch hochwertigen Gebäude und Details, um die wir hart und lange gerungen haben“.

Künftig 142 Plätze

Die künftigen Bewohner werden sich freuen. Die 142 Plätzen teilen sich auf in 126 Einzel- und acht Doppelzimmer mit jeweils einem Wohn-Schlafraum sowie Bad und WC auf vier Etagen. Jede Wohngruppe hat einen eigenen Gemeinschaftsbereich und eine eigene Wohngruppenküche. 77 Plätze verfügen über einen Rollstuhleingang. Das Leistungsspektrum reicht von einem sehr niederschwelligen Angebot, etwa nur Mittagessen, bis hin zur Vollzeitpflege und Betreuung von Demenzpatienten.

Der Landkreis sieht seine finanzielle Unterstützung darin begründet, „ein qualitativ hochwertiges Versorgungsnetz aufzubauen und zu erhalten“, sagte Weidenbusch. Der Großteil der neuen Bewohner kommt aus dem alten Maria-Stadler-Haus gegenüber dem Rathaus. „Es steht jedem offen, ob er umzieht. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten der 99 Bewohner dies tun“, sagte Michael Settgast, Geschäftsführer der von der Gemeinde Haar getragenen Maria-Stadler-Haus gGmbH. So bleiben 47 zusätzliche Plätze, die einmal vorrangig an Haarer vergeben werden. Für diese Plätze gibt es bereits eine Warteliste, ebenso wie für das erst „Wohnen mit Service“, 60 neu errichtete barrierefreie Wohneinheiten mit Ein- bis Dreizimmer-Wohnungen für Senioren direkt gegenüber dem Alten- und Pflegeheim. „Dort haben wir die ersten 20 Mietverträge unter Dach und Fach, Ende des Jahres können die Mieter einziehen“, bestätigte Settgast.

Zuhause für insgesamt 260 Senioren

Damit schließt sich für Müller auch eine sinnvolle Betreuungskette, denn rüstige Senioren können bei „Wohnen mit Service“ so lange wie möglich selbstbestimmt leben und je nach Bedarf Betreuungsmodule individuell dazu buchen. Etwa wenn aufgrund einer fortschreitenden Erkrankung ein Umzug ins benachbarte Pflegeheim ansteht, „kann dies so schonend wie möglich erfolgen ohne eine zu große Belastung für die Betroffenen“, betonte Müller.

In beiden Einrichtungen finden insgesamt 260 Senioren ein Zuhause, weitere 60 Wohneinheiten gibt es in der AWO-Seniorenwohnanlage an der Peter-Henlein Straße. Wie viel künftig ein Leben im Maria-Stadler-Haus kostet, konnte Settgast nicht konkret beziffern. Er bestätigte aber eine Steigerung: „Ein neues Haus ist teurer als ein altes.“

Eines steht jedoch fest: Der Helferkreis, der pflegebedürftige Bewohner des Altenheims seit der Gründung 1987 beim Essen unterstützt, braucht nun, da die Bewohnerzahlen steigen, dringend weitere ehrenamtliche Mitarbeiter. Und: „Die Helfer wurden im Laufe der Jahre auch älter“, sagt Koordinatorin Rosemarie Sure. Wer den Helferkreis unterstützen möchte, kann sich bei Sure unter der Telefonnummer 089/ 460 40 44 melden.