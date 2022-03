Nur ein Hochhaus am Ortseingang von Haar

Von: Günter Hiel

„90 Grad – Haus der Perspektive“: das Projekt an der Hans-Stießberger-Straße 2a in Haar. Büros, Gewerbe und Gastronomie möchte der Bauherr in einem modernen Konzept zusammenbringen. © Teamwerk-Architekten

Haar möchte das Gewerbegebiet an der Hans-Pinsel/Hans-Stießberger-Straße, direkt am Ortseingang an der Grenze zu München, aufwerten und eine dichtere Bebauung zulassen. Samt Hochhaus. Aber besser nur eins.

Haar – Ein rund 40 Meter hoher Büroturm an der Ecke Hans-Pinsel/Münchner Straße (B 304) ist bereits im Rahmenplan für die Südseite der B 304 vorgesehen. Von einem weiteren Hochhaus direkt gegenüber, an der Hans-Pinsel-Straße 1, noch dazu mit Wohnungen, rät der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München allerdings ab. Das Projekt ist dem Gemeinderat unter dem Namen „Tor zu Haar“ bereits vor einem knappen Jahr als „Bauwunsch“ präsentiert worden.

CSU will Höhe des Turms architektonischer und ökologischer Qualität des Gebäudes abhängig machen

Der Planungsverband und auch der Gemeinderat sind da äußerst skeptisch. Die CSU möchte am liebsten auch den ersten Turm kappen, konnte sich in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses mit einem erneuen Vorstoß aber nicht durchsetzen. Da hatte Fraktionssprecher Dietrich Keymer vorgeschlagen, die Höhenentwicklung des schon im Rahmenplan vorgesehenen Turms „von der architektonischen und ökologischen Qualität des Gebäudes“ abhängig zu machen. Peter Siemsen (FDP) sprang ihm bei: „Das Ding soll nicht nur die große Höhe, sondern die entsprechende architektonische Qualität haben.“ Mit den Stimmen von SPD und Grünen wurde dieser Kappungsversuch mit 9:8 Stimmen abgelehnt.

Haar: Es bleibt beim Gewerbegebiet am Ortseingang

Einig waren sich alle Fraktionen, dass der Bereich dort am Ortseingang als Gewerbegebiet festgelegt bleibt und grundsätzlich auf maximal vier bis fünf Geschosse aufgestockt werden darf; mit Ausnahme des Turms an der B 304 und eines Projekts mit sechs Geschossen an der Hans-Stießberger-Straße 2a, der dem Gemeinderat unter dem Namen „90 Grad – Haus der Perspektive“ ebenfalls schon vorgestellt worden ist.

Projekt „Tor zu Haar“ - lieber keine Skyline wie in Manhattan

Mit diesen beiden „Hochpunkten“ sowie dem bereits bestehenden Acomhotel an der Nordseite der B 304 sei es dann aber auch genug, meint der Planungsverband. Mit einem weiteren Turm wie dem „Tor zu Haar“ würde der Kontrast zwischen der kleinteiligen Wohnbebauung in Trudering und dem Haarer Gewerbegebiet zu heftig. Von einer „Skyline“ spricht der Planungsverband; Peter Paul Gantzer hatte sich bei der ersten Vorstellung der Projekte an „Manhattan“ erinnert gefühlt. „Das Haus der Perspektive“ in Holzbauweise mit seinen sechs Geschossen würde sich nach Meinung der Experten dagegen gut ins Viertel einfügen, als „schöner Akzent“. Der Planungsverband könnte sich so eine Entwicklung auch am östlichen Nachbargebäude vorstellen.

Projekt „90 Grad – Haus der Perspektive“

Im Fall „90 Grad – Haus der Perspektive“ an der Hans-Stießberger-Straße 2a geht es um Gewerbe und Gastronomie. Zwischen dem Nord- und Westflügel des bestehenden Gebäudes ist eine großflächige Halle im Souterrain geplant. Terrassenförmige Abböschungen Richtung Norden sollen den Straßenraum mit der gastronomischen und gemeinschaftlich genutzten Freifläche im Souterrain verbinden, hatten die Architekten bei der ersten Vorstellung des Projekts vor einem Jahr erklärt.

Gewerbegebiet in Nachbarschaft zur Fachoberschule soll aufgewertet werden

Das Dach soll begrünt werden. In der nordwestlichen Ecke des Grundstücks soll ein sechsstöckiges Büro- und Gewerbegebäude gebaut werden. Im Untergeschoss ist eine Gastro-/Kantinennutzung geplant, ergänzt durch reguläre Gastronomie und Multifunktionsräume, zum Beispiel Veranstaltungsflächen, im Erdgeschoss. Insgesamt soll das Gewerbegebiet in Nachbarschaft zur Fachoberschule aufgewertet werden. Der kantige Namen des Projekts rührt von der Form des Gebäudes – vier Flügel, die im rechten Winkel zueinander stehen – soll aber auch signalisieren, dass Mieter wegen der flexiblen Flächeneinteilung die Perspektive haben, individuelle Arbeitsplatzkonzepte zu entwickeln.

