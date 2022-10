„Außergewöhnlihce Erfolgsgeschichte“

Pflegeschule bildet seit 100 Jahren aus: Ein Beruf, der immer wichtiger wird

Von: Laura Forster

Hat viele Entwicklungen im Pflegeberuf selbst miterlebt: Schulleiterin Viktoria Lehrer bildet mit ihrem Team junge Menschen für einen anspruchsvollen und vielseitigen Beruf aus. © lf

Das kbo-Klinikum in Haar hat ein Jubiläum gefeiert: Seit 100 Jahren werden Schülerinnen und Schüler an der Pflegeschule in Haar ausgebildet.

Haar – José Voorvaarts Spitzname war schon als Kind „Mutter Theresa“. Von klein auf schlägt eine soziale Ader in der heute 22-Jährigen. Dass sie nach der Schule einen Beruf in diesem Bereich ergreifen möchte, stand für sie schon früh fest. „Als junger Mensch stehen einem viele Türen offen, und jeder von uns muss Entscheidungen treffen, die ihn in Richtung Berufswelt bringen. war klar, ich mag die Arbeit an und mit Menschen“, klingt Voorvaarts Stimme durch das Mikro in den Saal des Gesellschaftshauses im kbo-Isar-Amper-Klinikum in Haar. Rund 100 Zuhörerinnen und Zuhörer lauschen der Rede der 22-Jährigen anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Berufsfachschule für Pflege auf dem Gelände in Haar.

11 000 Schülerinnen und Schüler ausgebildet

Seit 1922 haben 11 000 junge Menschen den gleichen Weg eingeschlagen wie Voorvaart und am kbo eine Ausbildung als Pflegefachfrau/Pflegefachmann, Pflegefachhelfer oder Heilerziehungspfleger absolviert. Die Pflegeschule in Haar wurde aufgebaut, als nach der Spanischen Grippe Personal benötigt wurde. Die Ausbildung ist heute aber weitaus intensiver. „Beim kbo findet man alle Fachgebiete, auf denen Menschen mit individuellen Bedürfnissen professionell geholfen wird. Ein Arbeitgeber mit einer so langen Geschichte und einer eigenen Schule macht die Ausbildung zu etwas Besonderem“, sagt Voorvaart, die sich gerade im zweiten Lehrjahr befindet.

Mehr Schüler und eine intensivere Ausbildung

Derzeit lernen rund 280 Schülerinnen und Schüler in Haar. „In den Anfangszeiten waren es nur ein Dutzend“, berichtet Schulleiterin Viktoria Lehrer. Die Ausbildung um 1922 sei zudem sehr kurz gewesen. Nur wenige Wochen dauerten die Kurse, ein pädagogischer Umgang mit den Patienten war damals nicht gewünscht.

All das hat sich grundlegend geändert. Gleichgeblieben ist die hohe Bedeutung der Pflege. Die Pflegeschule sei so wichtig wie eh und je, betont Viktoria Lehrer. Die Schulleiterin selbst hat die Ausbildung an der Pflegeschule in Haar durchlaufen und hat vor beinahe 40 Jahren am kbo angefangen. Doch heute sei es schwierig geworden, Nachwuchs zu finden, stellt Viktoria Lehrer fest: „Obwohl dieser Beruf immer wichtiger wird – auch für die Gesellschaft. Ich sage nur demografischer Wandel.“ Die Arbeitsbelastung in der Pandemie habe aber einige junge Leute abgeschreckt, den Beruf zu ergreifen.

Interesse wecken für einen Beruf mit Zukunft

„Ausreichend Auszubildende zu finden ist eine der zentralen Aufgaben der Zukunft. Wir wollen mehr Berufsinformationsabende veranstalten, Klassen zu uns einladen und Schulen besuchen.“ Die Schulleiterin betont: Am kbo könne mit jedem Abschluss eine Ausbildung begonnen werden – egal ob der oder die Jugendliche auf der Mittelschule, Realschule oder dem Gymnasium war.

Ein großer Schritt in den vergangenen Jahren an der Berufsfachschule war die Umstellung zur generalistischen Ausbildung. Aus den früheren Fachrichtungen Krankenpflege, Kinderkrankenpflege oder Altenpflege wurde eine generelle Pflegeausbildung. Seit 1. Januar 2020 gilt die Änderung. „Wir Lehrer mussten uns neben unserer normalen Unterrichtszeit darauf vorbereiten. Das war schon eine Herausforderung, doch das Engagement unter den Kollegen ist riesig“, stellt Schulleiterin Lehrer fest. Im Frühjahr beendet der erste Jahrgang die neue Ausbildung.

„Außergewöhnlihce Erfolgsgeschichte“

Insgesamt arbeiten derzeit 24 Lehrkräfte in Voll- und Teilzeit an der Pflegeschule. „Da sind Leute wie ich dabei, die zuerst eine Ausbildung im Pflegebereich absolviert und sich später noch für ein Studium entschieden haben, aber auch Ärzte, Apotheker und Psychiater unterrichten bei uns die Schülerinnen und Schüler.“ Bezirkstagspräsident Josef Mederer lobte die Entwicklung der Berufsschule in Haar in den vergangenen 100 Jahren als „außergewöhnliche Erfolgsgeschichte“: „Früher waren die Kurse innerhalb weniger Wochen beendet, heute sieht das ganz anders aus. Viel hat sich verändert, doch die Berufsschule ist bestehen geblieben.“