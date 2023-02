Schon wieder eine Explosion – dieses Mal sprengen die Täter einen Fahrscheinautomaten am S-Bahngleis

Von: Laura May

Teilen

In der Nacht ist am Bahnsteig in Haar ein Fahrkartenautomat explodiert. © Josip Horvat

Erst vorgestern Nacht sind im Landkreis zwei Zigarettenautomaten explodiert – jetzt hat es in Haar schon wieder geknallt.

Haar – Schon wieder ist im Landkreis ein Automat explodiert. Erst vorgestern Nacht sind in Dornach und Heimstetten zwei Zigarettenautomaten explodiert. Mehrere Personen hatten am Montag, gegen 5 Uhr, einen lauten Knall am S-Bahnhof Heimstetten (Gemeinde Kirchheim) gehört und den Polizeinotruf 110 alarmiert.

Die Täter hatten wohl Geld und Zigaretten geklaut. Noch während des Fahndungseinsatzes erreichte die Polizei der zweite Notruf, dass in der Bahnhofstraße in Dornach (Gemeinde Aschheim) ebenfalls ein völlig zerstörter Zigarettenautomat lag. Auch in diesem Fall waren Bargeld und Zigaretten das Ziel der bislang unbekannten Täter, meldet die Polizei.

Explosion Haar: „Nichts ist mehr vor der heutigen Gesellschaft sicher“

Jetzt ist in Haar ein Fahrkartenautomat explodiert. Die Sprengung passiert gegen 3 Uhr Nachts des 8. Februars, wie die Polizei bestätigt.

Auf Facebook postete ein User in der Gruppe „Meine S4 kommt nicht!“ ein Bild der Zerstörung. In den Kommentaren verliehen die Mitglieder ihrem Schock Ausdruck: „Nichts ist mehr vor der heutigen Gesellschaft sicher“ schrieb ein User. „Wirklich nur noch Irre“, eine Userin.

Explosion Haar: „Und dann heulen alle rum, weil die Bahn ned fährt, weil wegen Polizeieinsatz gesperrt is“

Vor allem Empörung über die Tat dominierte die Kommentarspalte: „Und dann heulen alle rum, weil die Bahn ned fährt, weil wegen Polizeieinsatz gesperrt is“, schrieb ein verärgertes Mitglied der Gruppe. „Da müsste ab und an mal eine Polizeistreife vorbeifahren, dann würde es nicht mehr so viel blinde Zerstörungswut geben“, eine andere Userin.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.)