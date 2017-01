In Schlangenlinien unterwegs

Haar – Polizeibeamte der Inspektion in Haar haben am Neujahrsmorgen in München eine Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen, die betrunken und unter Medikamenteneinfluss hinterm Steuer saß.

Den Polizisten war die 43-Jährige gegen 2.45 Uhr aufgefallen, weil sie mit ihrem Wagen Schlangenlinien fuhr. In der Putzbrunner Straße auf Höhe des Waldheimplatzes hielt die Streifenbesatzung die Frau an. Die 43-Jährige gab gegenüber den Beamten sofort zu, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei und zudem im Rahmen einer Drogenersatztherapie Medikamente zu sich genommen hätte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,5 Promille. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis. sw