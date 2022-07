Kontroverse um Solar auf Kirchendach: St. Bonifatius hat Paneele trotz Widerstand installiert

Von: Andrea Kästle

Teilen

Fast ein Selbstversorger: 31 000 Kilowattstunden produziert die PV-Anlage, die Haarer Kirche verbraucht im Jahr 41 000 Kilowattstunden. Fotos: ak © ak

Weniger CO2, mehr alternative Energiequellen – nur wohin damit? Vielleicht ja aufs Kirchendach. In Pullach überlegen sie, auf ein Gotteshaus eine PV-Anlage zu montieren. In Haar haben sie‘s einfach gemacht.

Haar/Pullach – Der Klimawandel schreitet voran – und jeder einzelne, Kommunen, die Industrie sind aufgerufen, CO2 zu sparen und alternative Energiequellen zu erschließen. In Pullach hat nun Johannes Schuster, Mitglied der Verwaltung des Katholischen Pfarrverbands, außerdem Gemeinderat für die WiP, einen ungewöhnlichen Vorschlag gemacht: Man könne doch vielleicht das Süddach der 66 Jahre alten, neuen Heilig Geist-Kirche mit einer PV-Anlage bestücken. So wie es in Haar auf der Kirche St. Bonifatius schon geschehen ist.

„Es wäre eine Herausforderung, das zu schaffen“, sagte Schuster nach der Sitzung. Der Pfarrgemeinderat sei „auf jeden Fall“ auch dafür, jetzt nicht mehr nur zu reden darüber, was alles dringend passieren müsse. Sondern endlich selbst zu handeln. Natürlich, das ist auch Schuster klar, wird das Ganze so einfach nicht umzusetzen sein. „Wir müssen dafür kämpfen“, sagte er sinngemäß.

Und so sehr auch Pfarrer Wolfgang Fluck die Initiative unterstützt, der ohnehin findet, dass man Haltung zeigen muss in Zeiten wie diesen – das Ordinariat, sonst im großen grünen Bereich durchaus vielfach engagiert (Kasten), reagiert erstmal zurückhaltend auf den Vorschlag. „In der Regel“, sagte Sprecherin Gudrun Lux auf Anfrage, „werden andere kirchliche Dächer besser geeignet sein für die Installation von PV-Anlagen“. Bei Sakralbauten seien eben immer Fragen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Trotzdem wurde in der Erzdiözese heuer erstmals ein „Klimaschutz-Sonderetat“ genau dafür aufgelegt, 800 000 Euro stehen bereit für Pfarrgemeinden, die sich Solarplatten auf die Dächer von Pfarrheimen, Verwaltungsgebäuden oder sonstigen Liegenschaften schrauben wollen.

„Offiziell genehmigt wurde sie nie“

Solar-Initiator: Richard Friedl, Mitglied der Verwaltung von St. Bonifatius. © Andrea Kästle

Dabei wäre Pullach gar nicht der erste und einzige Pfarrverband, der die doch recht ungewöhnliche Klimaschutz-Maßnahme ergreift. In Haar wurden – gegen den Widerstand des Ordinariats – auf dem Dach von St. Bonifatius vor sechs Jahren Solarpaneele montiert. „Damals, das muss man sagen, hat sich das Ordinariat wirklich quergestellt und gemeint, ganz allgemein seien Solarpaneele auf Kirchendächern selbst nicht möglich. Wegen Denkmalschutzes“, sagt Richard Friedl, Mitglied der Kirchenverwaltung von St. Bonifatius. Er ist selbst Elektroingenieur, die PV-Anlage initiiert hat. „Aber irgendwann haben wir uns da einfach drüber weggesetzt, über 23 Umwege sind wir eben doch zu der Anlage gekommen. Offiziell genehmigt wurde sie aber nie.“

Die Anlage hat rund 60 000 Euro gekoset, 31 000 Kilowattstunden kommen über die Platten, die sich auch farblich ans Dach anpassen, die sehr dünn sind und kaum auffallen, im Jahr herein – damit ist der Großteil des Eigenbedarfs an Strom, den die Pfarrei hat und der bei 40 000 Kilowattstunden im Jahr liegt, nachhaltig gedeckt.

Und wie reagieren die Kirchgänger auf das Kraftwerk auf dem Gotteshaus? Von denen, erzählt Friedl, „haben wir von vornherein viel Zuspruch bekommen, noch nie hat sich irgendjemand beklagt über die Module. Wobei wir auch welche genommen haben, die nicht spiegeln, und farblich passen sie ja einigermaßen zum Dach.“ Gleichzeitig habe man in der Pfarrei die Heizung optimiert und die Leuchtmittel gegen LED ausgetauscht.

Gegen den Widerstand des Ordinariats haben sie in Haar die farblich unauffälligen Paneele auf das Dach der Kirche St. Bonifatius montiert. © Andrea Kästle

Die Pullacher wollen, was die Kombi von Sonnenenergie und Gotteshaus angeht, ein wenig höher hinaus. „Das Dach von Heilig Geist“, sagte Helmut Mangold, Geschäftsführer der Gemeindetochter IEP, die inzwischen halb Pullach mit ihrer „Wohlfühlwärme aus der Tiefe“ versorgt und jetzt ins Stromgeschäft eingestiegen ist, „ist eins der Top-Dächer in der Gemeinde für solche Zwecke“. Es ist 500 bis 600 Quadratmeter groß, und rein von der Fläche her würde es ausreichen, um etwa 50 Haushalte mit Strom zu beliefern. Rund 120 000 Kilowattstunden, das Vierfache also von St. Bonifatius, wären im Bestfall herauszuholen. Wobei Fragen der Statik vorab geklärt werden müssen und es noch gar nicht sicher ist, dass die 1956 von Kardinal Wendel geweihte Kirche einem vollumfänglichen, umweltgerechten Dachausbau auch standhalten würde.

Kirche muss sich klar positionieren

Pfarrer Fluck sagt, Schuster habe mit seiner Idee bei ihm „offene Türen eingerannt“. Die Kirche müsse sich klar positionieren in Momenten der Krise, sich nur neutral zu verhalten, sei keine Option. Freilich, das ist auch ihm ganz wichtig, sind alle Beteiligten in den Entscheidungsprozess einzubeziehen, ganz vorn das Ressort „Bauwesen und Kunst“ im Erzbistum.

Derweil hat der Pullacher Gemeinderat beschlossen, auch andere Dächer der Gemeinde mit Solaranlagen aufzurüsten. Die Feuerwehr etwa kommt dafür infrage, das Rathaus, auch die neue Lärmschutzwand. Im Idealfall wären in Pullach über Photovoltaik-Anlagen 400 Haushalte mit Strom zu versorgen, der grün ist und auch noch regional. Und zum Teil irgendwie auch noch den Segen von oben hat.

„Beitrag zum Schöpfungserhalt“ Der Ausbau von Möglichkeiten der regenerativen Energiegewinnung wird in der Erzdiözese München-Freising, sagt Sprecherin Gudrun Lex, „als Beitrag zum Umweltschutz und Schöpfungserhalt“ verstanden. Schon 2015 wurden „Nachhaltigkeitslinien“ entworfen, die das künftige Handeln bestimmen sollen, den Kirchenstiftungen, die selbst entscheiden, können dabei aber nur Vorschläge gemacht werden. Unterstützung erhalten etwa Pfarreien, die Streuobstwiesen anlegen, auch Renovierungsprojekte werden fachkundig und unter Nachhaltigkeits-Aspekten begleitet. Dabei wird, wenn es um Energie geht, auch mit dem Denkmalschutz inzwischen flexibler umgegangen – die Marienkapelle in Hofolding etwa konnten die Beteiligten, wie Anja Jira, Verwaltungsleiterin des Pfarrverbands, berichtet, statt der ehemals vorhandenen Holzschindeln mit Ton-Schindeln decken lassen. Die viel besser isolieren. Schon vor Jahren wurden Pfarreien ermuntert, Strom nur noch über regenerative Energiequellen zu beziehen, und seit neuestem gibt es für Mitarbeiter auch das Kursprogramm „Klimafreundlich Leben“.



Weitere Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.