Raketenbauer auf Finckwiese? Countdown stockt - Gemeinderat will mehr Infos

Von: Günter Hiel

Die Isar Aerospace baut kleine Trägerraketen. Bis 2024 will Isar Aerospace Satelliten des Schweizer Börsenunternehmens Astrocast in den Orbit schicken. Hier ist die 27 Meter lange Spectrum-Rakete zu sehen. © Archiv

Siedelt sich Isar Aerospace in Haar an? Die Mehrheit der Gemeinderäte will erst mehr Infos. Man wolle nicht „völlig ins Blaue hinein“ abstimmen.

Haar – Noch bevor der Countdown starten konnte, hat eine Mehrheit des Haarer Gemeinderats das Thema Isar Aerospace von der Tagesordnung gekippt. Mit 16:13 Stimmen haben SPD, Grüne und Alois Rath (CSU) die Debatte über eine mögliche Ansiedlung des Raketenbauers auf der Finckwiese südlich der Wasserburger Straße (B 304) und angrenzend an die Grasbrunner Straße (B 471) vertagen lassen. Es lägen noch zu wenig Informationen vor, sagte Ulrike Olbrich (Grüne). Ihre Fraktion wolle nicht „völlig ins Blaue hinein“ abstimmen. Ebenso die SPD.

Die rund 20 Hektar große Finckwiese am Ortsrand ist Haars letzte große Entwicklungsfläche. Wenn, dann ist die für richtig hochwertiges Gewerbe reserviert, darüber herrschte immer Einigkeit im Gemeinderat. Mit dem BMW-Entwicklungszentrum hat es 2016 nicht geklappt, aber Isar Aerospace Technologies klingt auch dynamisch.

„Es geht darum, diese Chance nicht zu vermasseln“

Das junge Raumfahrtunternehmen, 2018 als Ausgründung aus der Technischen Universität München entstanden, hat seinen Sitz am Ludwig-Bölkow Campus Ottobrunn. Isar Aerospace tüftelt an der ersten bayerischen Weltraumrakete. Ihre 28-Meter-Trägerrakete Spectrum soll Satelliten in niedrige Erdorbits transportieren, die mobile Internetverbindungen ermöglichen, Navigation, autonomes Fahren und das Monitoring der Erderwärmung. Spätestens Anfang 2023 soll die erste Spectrum Ladung ins All transportieren. 260 Beschäftigte aus 40 Nationen hat das Unternehmen aktuell – und es wächst. Sodass der Platz in Ottobrunn eng wird. Im Gemeinderat der Nachbarkommune Taufkirchen haben die Raketenbauer schon wegen eines neuen Unternehmenssitzes vorgesprochen (wir berichteten), und Haar hat auch eine Anfrage bekommen. Den künftigen Standort will das Unternehmen 2026 beziehen, dann schon mit rund 500 Mitarbeitern, konnten die Haarer Gemeinderäte in ihrer Sitzungsvorlage nachlesen. Man rechne mit einer Produktion von 40 Raketen pro Jahr, Tendenz steigend. Bestellungen für rund 100 Raketen lägen schon vor.

Top-Lage: Die Finckwiese südlich der Wasserburger Straße in Haar. © MM

Was nach Ansicht von SPD und Grünen noch nicht vorliegt, sind Antworten auf Fragen der Verkehrsanbindung und des Lärmschutzes an der Finckwiese. Grünen-Fraktionschef Ulrich Leiner sieht durchaus das Potenzial, er ist selbst Forschungskoordinator an der Fraunhofer-Gesellschaft. „Es geht darum, diese Chance nicht zu vermasseln, indem wir ohne Infos da reinschlittern“, sagte er dem Münchner Merkur. Zwar habe er den Eindruck, dass Taufkirchen als neuer Standort erste Wahl sei und Haar nur Backup – aber das könne sich noch drehen. Haar müsse aber auch klar sein, dass Isar Aerospace als Startup nicht vor 2030 Gewerbesteuer zahlen werde.

So schätzt auch SPD-Fraktionschef Thomas Fäth die Lage ein. Verkehr, Lärm – diese Fragen müssten geklärt sein, ehe der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss über die Finckwiese fasst.

