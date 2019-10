Rettung für den Baumarkt in Haar

Die SPD-Franktion in Haar begrüßt es, dass auch der Baumarkt weiterhin seine Pforten in Haar geöffnet hält. Nachdem der Discounter im Jagdfeld-Einkaufszentrum seine Filiale umgebaut und renoviert hat, freuen wir uns über die Ankündigungen, dass der Baumarkt die Renovierungen seines Standortes plant.

Selbst wenn damit der große Wurf nicht gelingt: Für uns ist wichtig, dass die in Haar ansässigen Geschäfte und Einzelhändler ein auskömmliches Miteinander haben und nicht im Jagdfeld Veränderungen zu Lasten unseres zentralen Einkaufsbereiches in der Leibstraße und Bahnhofstraße durchgesetzt werden, die zu einer Verarmung des Angebotes führen. Nach wie vor sind wir dort auch offen für bauliche Veränderungen, wie der Gemeinderat sie in seiner Rahmenplanung B304 Süd mehrheitlich verabschiedet hat: Ein integrierter Geschäftsstandort mit Wohnungsbau halten wir nach wie vor für eine elegante und richtige Lösung: Wir erlauben damit den dringend in Haar benötitigten Wohnungsbau, bieten attraktive Geschäftslagen, ohne bestehende Geschäfte zu gefährden und sorgen für Lärmschutz entlang der B304.