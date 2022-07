Salmdorf feiert die „wuiden Goaßn“

Von Bert Brosch schließen

Mit etwas Verspätung haben die „wuiden Goaßn“ in Salmdorf ihr Jubiläum gefeiert. Tatkräftige Untertützung bekamen die jungen Frauen vom Dorfverein.

Salmdorf – Vier Jahre arbeiteten sie auf dieses Wochenende hin, der Madlverein „d’wuiden Goaßn“ und der Dorfverein „d’Salmdorfer“. Corona verzögerte alles um zwei Jahre, doch jetzt strömten die Besucher zu Wein und Weißbier, Kindertheater, Kabarett, Familiennachmittag und ganz viel Live-Musik aller Stil-Richtungen.

Gemeinsam wollten sie bereits vor zwei Jahren feiern, der Madlverein zum fünfjährigen Bestehen, der Dorfverein hatte sich nach der großen Salmdorfer 1000-Jahr-Feier 2015 vorgenommen, alle fünf Jahre ein großes Fest zu machen. Da war es recht praktisch, dass Nadine Metzger als Vorsitzende der „wuiden Goaßn“ ihren Papa Martin als Vorsitzenden der d’Salmdorfer als Unterstützung immer fest an ihrer Seite hatten. „Alle Pläne und das komplette Programm waren für 2020 fertig, es war nicht ganz einfach, das zwei Jahre am Leben zu erhalten“, sagt Martin Metzger. Doch sie schafften es.

+ Starkes Team: Papa Martin und Tochter Nadine Metzger organisierten das Fest. © Bert Brosch

Drei Tage feierten sie jetzt und die Salmdorfer, Ottendichler und Haarer kamen sehr zahlreich. Am Freitag zum Vorglühen beim Wein- und Weißbierfest mit der Rockband „Nirwana“. Am Samstag beim Familientag, vor der Halle lockten Bungee-Trampoline, ein Hubschrauber-Simulator, heiß begehrte Helikopterflüge, Modellflugzeuge sowie zahlreiche Spielaktionen. In der Festhalle gab es zunächst die Enthüllung des neuen Bühnenbildes von Künstlerin Ilona Krause-König. „Ich hatte ja ein paar Jahre Zeit, möglichst viele Köpfe auf das Banner zu bringen“, sagte Krause-König. Insgesamt 102 Mitglieder der beiden veranstaltenden Vereine fotografierte sie und verfremdete die Bilder mit Filtern und Farben. Entstanden ist ein imposantes blaues Kunstwerk von 8,5 auf 3 Metern, das mit tosendem Applaus begrüßt wurde und fortan die Bühne zierte.

Nach dem Frühschoppen kam der „Räuber Hotzenplotz“ vorbei, für die vielen Kinder war das etwas ganz besonderes, die bislang immer nur vorgelesene Geschichte einmal mit echten Schauspielern zu erleben. Nach dem Soulnachmittag mit „Jazoum“ folgte als erster Höhepunkt der Kabarettist Martin Frank. 500 Besucher, ausverkauftes Haus. Und die Vereine waren voll im Einsatz beim Bedienen. „Das ging schon nah an unsere Grenzen“, sagte ein sichtlich erschöpfter Martin Metzger.

+ Aus den Fotos der Vereinsmitglieder hat Künstlerin Ilona Krause-König dieses Bühnenbild erstellt. © Bert Brosch

Am Sonntag präsentierten nach dem Weißwurstfrühstück mit der Haarer Blaskapelle und einem gut besuchten Festgottesdienst mit der „d’Salmdorfer Stubenmusi“ die „wuiden Goaßn“ offiziell ihr neues, hellblaues Dirndl, das mit großem Applaus bedacht wurde. Am 7. November 2015 gründeten sieben Mädchen die „wuiden Goaßn“, heute sind noch sechs der Gründungsmitglieder unter den 32 jungen Frauen – „das ist doch eine tolle Erfolgsgeschichte“, sagte Nadine Metzger. Jetzt habe ihnen die Gemeinde Haar nach langem Kampf endlich ein eigenes Vereinsheim – gemeinsam mit dem Burschenverein – versprochen, „da kann es bei den Mitgliedern und Aktionen nur aufwärts gehen“. Das sah Haars Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) ebenso, „diese Hartnäckigkeit war nicht nur das Vorbild für den später gegründeten Burschenverein. Der unverkrampfte Umgang mit Tracht, Tradition und dem positiven Heimatbegriff – nicht spießig und altbacken, sondern modern und innovativ – das ist ein sehr positives Signal für die Zukunft.“ Den Ausklang der Salmdorfer Festwoche bildete eine erneut prall gefüllte Festhalle beim Auftritt von Roland Hefter.

