Auto überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Sein rasantes Tempo ist einem VW-Fahrer zum Verhängnis geworden. Der 22-Jährige war zwischen Salmdorf und Gronsdorf unterwegs.

Haar – Der 22-Jährige aus dem östlichen Landkreis war nach Polizeiangaben am Dienstag gegen 23 Uhr auf der Straße von Salmdorf nach Gronsdorf unterwegs. In einer Rechtskurve kam das Auto vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab und überschlug sich im angrenzenden Acker.

Der 22-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Münchener Krankenhaus transportiert werden. Am VW entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Lesen Sie auch:

Auto fährt in Bus-Häuschen - Mädchen (16) schwer verletzt

Schwerer Unfall in Erding: Ein Auto ist am Bahnhof in eine Bushaltestelle gefahren. Dabei wurde eine 16-Jährige schwer verletzt.

Mann will Reh ausweichen und kracht in Schutzplanke - Beifahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend ist ein Peißenberger schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert.