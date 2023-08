Schlafzimmer in Wohnblock in Haar brennt aus

Von: Günter Hiel

Einsatz für Feuerwehr und Polizei (Symbolbild) © Maximilian Koch/Imago

Ein Schlafzimmer in einem Wohnblock in Haar ist am Freitag ausgebrannt. Die Feuerwehr verhinderte noch Schlimmeres.

Haar - Am Freitag, 18. August, gegen 12.45 Uhr, meldeten Anwohner eines Mehrparteienhauses in der Ferdinand-Kobell-Straße über den Polizeinotruf 110 eine starke Rauchentwicklung aus Fenstern einer Wohnung im ersten Stock. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen, meldet die Polizei.

Bewohner zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus

Aus bislang unbekannter Ursache war das Feuer im Schlafzimmer ausgebrochen. Die Flammen griffen auf das Mobiliar über, wodurch das Zimmer in Vollbrand geriet. Personen wurden nicht verletzt. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht anwesend.

Mehrere Zehntausend Euro Schaden

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei München hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.



Freiwillige Feuerwehr Haar mit 32 Kräften und ABC-Zug im Einsatz

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Haar mit 32 Kräften und der ABC-Zug des Landkreises München mit der Messtechnik. Die Leitung hatte Kommandant Arne Seifert.