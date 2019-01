Schön, nützlich und manchmal skurril: So viel Kunst sieht man mitten in Haar

Kaum jemand, der durch Haar geht oder fährt, bemerkt die Vielfalt und Vielzahl an öffentlichen Kunstwerken, die den Ort bis in alle Winkel durchziehen: Brücken und Brunnen, Skulpturen, Uhren, Windspiele oder ein in Bronze gegossener, gewaltiger Ameisenhaufen.

Haar – Dazu herrlich farbenfrohe Kirchen sowie Schulen und nicht zuletzt temporäre Kunst zu speziellen Anlässen.

Der ehemalige Bürgermeister Helmut Dworzak steuerte fast alle Fotos bei und führte 40 Kunstwerke im öffentlichen Raum in einem tollen Buch zusammen – gemeinsam mit Ute Dechent, die für das Konzept und die Bearbeitung der erklärenden Texte der Kuratoren Erika Wäcker-Babnik und Stefan Graupner zuständig war, sowie der Grafikerin Bettina Brieger-Geffen.

+ Die Macher: Ute Dechent und Herlmut Dworzak stellten gemeinsam mit Bürgermeisterin Gabriele Müller (re.) das Buch „Kunst im öffentlichen Raum“ vor. © Bert Brosch

Jahrzehntelang bedeutete Kunst am Bau in Haar laut Dworzak nackten Beton und im Treppenhaus von unten nach ganz oben ein oranger Strich. Mehr war verpönt, mehr wollte angeblich niemand. „Das wollte schon mein Vorgänger Hans Wehrberger ändern und ich dann auch. Es war ein harter Kampf und langwieriger Prozess“, erinnert sich der Altbürgermeister. „Aber irgendwann, nachdem wir immer wieder Experten, Professoren und Kuratoren in den Gemeinderat eingeladen hatten, die uns die Idee und Intention hinter den Kunstwerken erklärten, da klappte es.“

So erinnert sich Dworzak an die Entscheidung der Gestaltung des Treppenhauses in der Grundschule St.Konrad. Da habe es mehrere sehr unterschiedliche Vorschläge gegeben, „doch sogar die CSU sagte, wenn, dann machen wir es richtig bunt und modern.“ Dechent ergänzt, die Idee hinter dem Buch sei, die mittlerweile sehr vielen öffentlichen Kunstwerke zusammenzufassen und e zu erklären. „Fast jeder geht oder radelt doch daran vorbei ohne sich Gedanken zu machen: Was bedeutet die Hängebrücke mit der Familie zwischen den Discountern in der Hans-Stießberger-Straße? Was das Windspiel auf der Hauptschule in der St.Konradstraße? Was der riesige Ameisenhaufen in der Leibstraße vor dem Supermarkt? – Das wollten wir erklären.“ Kunst sei auch dazu da, innezuhalten, stehen zu bleiben und sich in Ruhe das Werk anzuschauen. „Das ist unser Ziel“, sagt Dechent, die in der Gemeinde zuständig ist für die Kunst im öffentlichen Raum.

+ Farben im Fluss: Nur zur Bundesgartenschau 2005 war die Installation „Color Mix“ an der Gronsdorfer Straße von Dennis Oppenheim aus New York zu sehen. © Helmut Dworzak

Über zwei Jahre war Helmut Dworzak unterwegs mit seiner Kamera, um alle Kunstwerke bei dem Licht, der Stimmung und Jahreszeit einzufangen, wann es ihm ideal erschien. „Da lag ich frühmorgens um sieben auf dem Ahrntalerplatz, um den Blauen Baum perfekt zu bekommen – nicht wenige Autofahrer haben da an meiner Zurechnungsfähigkeit gezweifelt“, berichtet Dworzak schmunzelnd.

Neben Kunstwerken und Skultpuren hat er auch zahlreiche Haarer Kirchen eingefangen, die zum Teil reich bemalt oder optisch außergewöhnlich ausgestaltet sind. Hinzu kommen viele temporäre Kunstwerke, die etwa während der Bundesgartenschau, dem Zamma Kulturfestival, der Kulturmeile oder der Jahresausstellung „Grün“ im Jahr 20017 entstanden sind.

+ Po-puläre Plastik: „Gorilla“ von Hans Kastler am Wieselweg. © Helmut Dworzak

Nicht zu vergessen: die vielen herrlichen Brunnen in Haar. „Wasser, das langsam über Granit mäandert, das ist für mich fast meditativ“, sagt Dworzak. Entstanden ist so ein schönes und informatives Buch über Kunst in Haar. Die 650 Exemplare hat die Gemeinde vorfinanziert. Zu Weihnachten hat es nicht mehr ganz geklappt, aber ab dem heutigen 2. Januar kann man „Kunst im öffentlichen Raum“ für 25 Euro je Exemplar im Rathaus kaufen. Dechent wirbt dafür so: „Das ist ein Buch für die von Kunst beseelten Haarer.“