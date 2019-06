Schulcampus Haar: CSU fordert neuen Standort

Weil die Grundstücksverhandlungen in Gronsdorf für einen neuen Schulcampus stocken, hat die CSU jetzt im Gemeinderat Haar angeregt, einen Alternativstandort zu suchen.

Haar– Vor drei Jahren hat der Gemeinderat Haar einstimmig den Schulcampus Gronsdorf für eine neue Fachoberschule (FOS), Realschule sowie Pflegschule beschlossen. Aus Sicht der CSU „hat sich seither gar nichts getan“, wie es Fraktionsvorsitzender Dietrich Keymer formulierte. Daher soll sich der Gemeinderat um einen neuen Standort kümmern und eine vorübergehende Realschule prüfen. Die Mehrheit der Gemeinderäte lehnte beides ab, „es gibt nichts Besseres als Gronsdorf“, fasste es Thomas Fäth (SPD) zusammen.

Gerlinde Stießberger (CSU) begründete den Vorstoß ihrer Fraktion damit, dass die Verhandlungen über die Grundstückskäufe bereits so lange laufen. „Keiner weiß, ob es da überhaupt einen Abschluss geben wir. Daher fordern wir dringend, sich Gedanken über einen anderen Standort zu machen.“ Weil vor allem die Platznot bei den Realschülern groß sei, schlug die CSU eine vorübergehende Unterbringung in Haar vor. Stießberger sagte, die gerade abgeschlossene Erweiterung der Realschule Vaterstetten stoße bereits an ihre Grenzen. „Da sind 300 Haarer Kinder, zudem gehen viele auf das Ernst-Mach-Gymnasium, die in einer Realschule besser aufgehoben wären.“ Die Gemeinde müsse zur Entzerrung der Schülerzahlen schnell eine Lösung finden.

Bürgermeisterin Müller: „Das würde den eigenen Beschluss in Frage stellen“

Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) erwiderte, dass sie den CSU-Antrag nicht nachvollziehen könne. „Wir haben über das Thema so lange diskutiert und mehrere Standorte geprüft. Dann beschlossen wir einstimmig Gronsdorf, da sind zwar die Verhandlungen schwierig, aber die Stadt München bewegt sich deutlich“, sagte Müller. Wenn Haar jetzt einen Alternativstandort prüfen würde, dann stelle man den eigenen Beschluss in Frage. Das halte ich für schlecht“, sagte Müller. Sie wolle die Verhandlungen von Landrat Christoph Göbel (CSU) abwarten.

Problem Verkehrserschließung

CSU-Fraktionsvorsitzender Keymer sagte, im Prinzip stehe seine Fraktion zum Beschluss von 2016. „Doch weil sich seither nichts getan hat, ist es doch legitim, wenn wir uns nach einer Alternative umsehen.“ Auf Nachfrage erklärte Landrat Göbel, dass die Verhandlungen in Gronsdorf auf einem sehr guten Weg seien. „Ein Problem ist noch die Verkehrserschließung, da brauchen wir die Nord-Umfahrung. Aber die Verhandlungen laufen gut“, sagte Göbel. Prinzipiell begrüße er es aber, wenn man Alternativen suche oder anbiete, „das machen wir im Landratsamt auch ständig.“

Antrag abgelehnt

Alfons Meindl (SPD) empfand den CSU-Vorstoß als ein „Torpedieren der eigenen Beschlüsse. Wir haben uns gemeinsam für Gronsdorf entschieden und sollten dazu stehen.“ Thomas Reichel (CSU) bekniete seine Gemeinderatskollegen, nicht an einem Beschluss festzuhalten, wenn der nicht zu realisieren sei. „Wir wollen das in einem Arbeitskreis neutral, ergebnisoffen und überparteilich diskutieren, dass endlich etwas vorwärts geht im Sinne unserer Kinder“, bat Reichel. Mit den Stimmen von SPD und Grünen lehnte der Gemeinderat den CSU-Antrag auf Gründung eines Arbeitskreises zur Findung eines neuen Schulstandorts oder den Bau einer provisorischen Realschule ab.