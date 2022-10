Städtebauliches Entwicklungskonzept – Jetzt beginnt Phase der Verfeinerung

Von: Sabina Brosch

Dieses Projekt von Isar Aerospace auf der Finckwiese spielt im Städtebaukonzept von Haar jetzt keine Rolle mehr. © Visualisierung: DiBAG

In Haar überlegt man schon lange, wohin die Reise des Städtebaus gehen soll. Jetzt wurde ein Entwicklungskonzept vorgestellt.

Haar – Schulsanierungen, gar der Bau einer Realschule, der Radschnellweg aber auch die Trambahn: Das kam im Zuge der Vorstellung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) von den Haarer Gemeinderäten auf den Tisch.

Im ersten Schritt wurden die Handlungsfelder definiert. Bis 2023 soll ein Leitfaden auf dem Tisch liegen, bei dem auch die Bürger ein Wörtchen mitreden können. Wo steht Haar heute und wie soll sich der Ort in den nächsten Jahren entwickeln? Wie kann eine angemessene Wohnraumentwicklung stattfinden, der Einzelhandel in der Leibstraße, die Nahversorgungsangebote und gastronomischen Nutzungen aktiviert und gleichzeitig die ländlicher geprägten Ortsteile Gronsdorf, Salmdorf und Ottendichl erhalten bleiben? Wie kann Haar den Herausforderungen der kommenden Jahre nach einer sozialen Infrastruktur, den Verkehrsverbindungen aber auch der Ausstattung mit Grün-, Sport- und Freizeitflächen gerecht werden?

Demographie und Wohnen spielen Schlüsselrolle

Das ISEK hat die Aufgabe, ein Konzept für die künftige Entwicklung Haars zu entwerfen, einen Handlungsleitfaden für die nächsten Jahre. Zu den acht Hauptthemen gehören Demographie und Wohnen, Versorgung, öffentliches Leben, bauliche Entwicklung, Mobilität und Gewerbe, Grünstrukturen sowie Energie und Klima. Städtebauliche, verkehrliche und freiraumplanerische Themen aber auch die soziodemografischen, wohnungswirtschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Aspekte der Stadtentwicklung wurden gleichgewichtig mit betrachtet.

„Wir fangen nicht bei Null an“

Mit einbezogen wurden bereits die durch Haar geleisteten Vorarbeiten, wie etwa das Mobilitäts-, Einzelhandels- und Gewerbeentwicklungskonzept. Zudem verfügt die Gemeinde über ein Leitbild. „Wir fangen also nicht bei Null an“, sagte Martina Schneider vom Planungsbüro „Stadt Raum Planung“. Arbeitstermine mit Verwaltung, Gemeinderäten, Einzelhändlern und Eigentümern waren vorangegangen, nun beginnt die Phase der Korrekturen, Verfeinerungen und der Bürgerbeteiligung.

Vorschlag zur Zirkuswiese

Erst einmal jedoch waren die Gemeinderäte am Zug, die in der Debatte zum Teil sehr konkrete Vorschläge einbrachten. Gerlinde Stießberger (CSU) und ihr Parteikollege Andreas Rieder sehen den Bau der Realschule als einen zwingenden Bestandteil des ISEK. Johannes Geiger (CSU) regte das Überbauen der Zirkuswiese an: „Dann hätten wir einen Ring über die Leibstraße, B304 und Bahnhofstraße und somit einen Kreis in der Mitte des Ortes.“ Uwe Manns (Grüne) erinnerte daran, dass es an der Leibstraße keine öffentliche Behindertentoilette gebe und der Behindertenbeirat barrierefreie Zugänge in der Leibstraße begrüßen würde. Peter Siemsen (FDP) fehlten beim Thema Mobilität die entsprechenden Fahrradwege und auch Plätze für das Aufladen von Lastenfahrrädern. Er unterstützte Thomas Fäths (SPD) Forderung, dass „die Tram unbedingt mit aufgenommen werden muss“. Ulrich Leiner (Grüne) fehlte der konkrete Bezug auf den Rahmenplan und das Aufzeigen von konkretem Potenzial für die weitere Entwicklung.

Erst mal grundsätzliche Richtung wichtig

Aber halt. Dies seien konkrete Maßnahmen. „Heute geht es jedoch um die grundsätzliche Ausrichtung“, betonte die Planerin. Das ISEK beinhaltet zudem die vertiefte Betrachtung von vorbereitenden Untersuchungen, auf deren Basis ein Sanierungsgebiet festgelegt wird, welches wiederum Voraussetzung für viele Förderprogramme ist. Das Bearbeitungsgebiet der Voruntersuchung umfasst die Bereiche des Hauptortes Haar mit der Ortsmitte, dem Bahnhofsumfeld, der Leibstraße, Wasserburger Straße, dem Jagdfeldzentrum, der Sportanlage an der Vockestaße sowie den Sportflächen nördlich der Bahngleise. „Zwei Projekte, den „Bahnhof und die Leibstraße haben wir vorgezogen“, so Bürgermeister Andreas Bukowski. „Diese sollen im kommenden Jahr dann richtig in Fahrt kommen.“