Ukraine-Krieg: Steakhouse nimmt Flüchtlinge auf

Von: Bert Brosch

Bieten Unterkunft: Andreas (l.) und sein Vater Gerhard Karg nehmen ihn ihrem Quality Hotel, das zum „T-Bone Steakhouse“ gehört, Flüchtlinge aus der Ukraine auf. © Bert Brosch

In acht Doppelzimmer kommen Flüchtlinge aus der Ukraine in Salmdorf unter. Bei ihrer Ankunft trauten sie sich erst gar nicht, etwas zu essen oder zu trinken, berichten die Inhaber.

Salmdorf – Noch kämpft das „Quality Hotel“ in Salmdorf, das zum „T-Bone Steakhouse“ gehört, mit Corona-Beschränkungen. „Es läuft erst so ganz langsam wieder an, die ersten Messen sind in Sicht und damit auch wieder Buchungen“, sagt Inhaber Gerhard Karg. Bis wieder alle Zimmer durch Messe- oder Tagungsgäste belegt sind, hat Karg mit Sohn Andreas acht Doppelzimmer an Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine vergeben. „Einer unserer langjährigen, guten Kunden, die Bayerische Beamtenlebensversicherung, hat bei uns angefragt, ob wir nicht Zimmer für Ukrainer zur Verfügung stellen könnten“, berichtet Gerhard Karg. „Einen Teil zahlen die, einen wir.“

Da die 37 Zimmer des Hauses aktuell noch nicht voll belegt sind, gab es für die Kargs keine Frage, dass sie helfen wollten. „Schon am nächsten Tag standen die erste zehn Frauen und Kinder da – die hatten jeder nur eine Tüte oder einen kleinen Rucksack dabei, mehr nicht“, sagt Andreas Karg. Rasch fragten die Kargs bei ihren Mitarbeitern, ob nicht jeder zu Hause ein paar Klamotten habe, um die Flüchtlinge auszustatten.

Große Zurückhaltung

„Die haben sich am Anfang nicht mal getraut, etwas zu trinken oder essen. ’Wir haben doch kein Geld’, haben sie uns gesagt“, berichtet Karg und fügt leise an: „Es ist schon schlimm zu sehen, welches Leid mitten in Europa geschieht.“ Man habe die Frauen und Kinder dann mit Händen und Füßen davon überzeugt, dass sie in Salmdorf nicht nur in Sicherheit sind, sondern auch essen und trinken können, so viel sie wollen.

Die Ukrainer im „Quality Hotel“ bleiben immer nur ein paar Tage, dann kümmert sich die „Bayerische“-Versicherung darum, dass sie in Privatwohnungen weiter vermittelt werden.

