Treffpunkt und Wohlfühloase: 30 Jahre Mietergärten Haar

Von: Sabina Brosch

Fachsimpeln unter Hobby-Gärtnerinnen: Monika Kuhn (li) und Claudia Weber © Sabina Brosch

Die Haarer Mietergärten im Jagdfeld sind nicht nur grüne Wohlfühloasen, sondern auch ein Baustein für soziales Miteinander. Viele Menschen wollen heute gärtnern. Am besten direkt vor der Haustür.

Haar – In Haar gibt es die Mietergärten an der Ferdinand-Kobell-Straße bereits seit 30 Jahren; 23 Parzellen mit einer Größe von jeweils 33 Quadratmetern. Eine grüne Oase mit Cocktailtomaten, Zucchini, Gurken oder Bohnen und viel Bäumen, Sträuchern und Blühblume..

Alles außer Pestizide

Alles ökologisch bewirtschaftet, „denn Pestizide sind nicht erlaubt“, sagt Monika Kuhn. Sie ist seit drei Jahren glückliche Gärtnerin und in ihrem Beet reifen gerade Zucchini heran, an einem Strauch hängen Johannisbeeren, und Insekten dürfen sich an Borretsch und Lavendel laben. Seit ihrem Renteneintritt hat sie Zeit für einen eigenen Garten. „Wenn es in unserer Wohnung im Jagdfeld zu heiß wird, dann setzen wir uns auch zur Brotzeit herüber“, sagt Kuhn.

Monika Kuhn und Claudia Weber sind begeistert

Auch Claudia Weber wohnt in der Jagdfeldsiedlung. Als eine Nachbarin mit einem Korb voll Obst und Gemüse vor ihrer Tür stand, „war ich begeistert, dass das alles mitten in der Stadt gewachsen ist. Ich wollte sofort auch so eine kleine Gartenparzelle, hatte Glück, denn es war eine frei“. Keine würde ihren Garten mehr hergeben: „Das macht so viel Spaß!“

So fing alles an

Vor 30 Jahren brachte die Haarer SPD die Idee auf, die Gemeindefläche für Mietergärten zur Verfügung zu stellen. Es sollten Krautgärten entstehen, in denen „jeder seinen Salat und seine gelben Rüben selbst anbaut und auch erntet“, so der damalige Bürgermeister Hans Wehrberger. Unterstützt wurde das Modellprojekt vom bayerischen Umweltministerium.

Alle 23 Parzellen sind vergeben

„Alle 23 Parzellen sind besetzt, Wartelisten gibt es jedoch keine“, bestätigt Rainer Roth, bis April dieses Jahres Gartler-Vorstand. „Es ist zu wenig bekannt, dass es die Mietergärten gibt. Zudem ist so ein Garten mit Arbeit verbunden.“ Das unterschätze doch so mancher und „gibt dann seinen Garten wieder zurück“.

Die Bedingungen

Die Vorgaben sind gering. Ein Nutzgarten müsse es sein, also „nur Rasen geht nicht“, so Roth. Auch muss der Mieter aus der angrenzenden Wohnbebauung kommen. Eine kleine Prüfung der Eignung muss der Bewerber dennoch über sich ergehen lassen, denn „einfach jeden zu nehmen, hat sich nicht bewährt. Er muss Lust haben auch zur Pflege des Gartens und sich auch in die bestehende Gemeinschaft einfügen“, so Roth. Das sieht auch sein im April gewählter Nachfolger Bernhard Lehner so, der nun die Geschicke leiten wird.

Bürgermeister Andreas Bukowski stattet den Gartenfreunden zum Jubiläum einen Besuch ab

Auch Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) stattete den Gartenfreunden zum Jubiläum einen Besuch ab und schwärmt: „Welch eine wunderschöne grüne Oase mitten in der Stadt.“ Und das soll auch so bleiben: „Für diese Fläche gibt es keine Begehrlichkeiten, sie zu bebauen.“