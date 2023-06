Verzweifelte Suche nach Personal – 150 Kinder auf der Warteliste in Haars Kitas

Von: Sabina Brosch

Teilen

Ein Springer-Pool in den Kitas soll jetzt die Personalnot etwas auffangen. Archiv: © Marc Schreib

Der Gemeinderat in Haar ist fieberhaft damit beschäftigt, optimale Bedingungen für das Kitapersonal zu schaffen. Denn die Akquise gestaltet sich schwierig.

Haar – Die Suche nach Fachpersonal und nach Räumen verläuft in Haar fieberhaft. 150 Kinder stehen aktuell auf der Warteliste. Ihre Eltern hoffen ab September auf ein Betreuungsangebot. Die Anmietung von leer stehenden Büros ist im Gespräch, bessere Arbeitsbedingungen für das pädagogische Personal sind ein zentrales Thema und mehr Arbeitszufriedenheit das Ziel.



Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauftragt, eine ganze Reihe von Maßnahmen zu prüfen: berufsbegleitende Weiterbildung, zusätzliche hauswirtschaftliche Kräfte, eine Vermittlungsprämie, einen Mitarbeiterrabatt sowie die Möglichkeit, Kita-Personal vergünstigten Wohnraum anzubieten.



Besserer Anstellungsschlüssel wäre ein Anreiz

Diskutiert wurde auch eine Absenkung des Mitarbeiterschlüssels bei den freien Trägern von derzeit 9,7 auf 9,16. Auf eine Fachkraft entfallen dann weniger zu betreuende Kinder. „Das löst jedoch nicht das Problem“, so Dietrich Keymer (CSU). Er befürchtet, dass ein Träger, der diesen Schlüssel nicht erfüllen kann, dann einfach weniger Betreuungsplätze zur Verfügung stellt. Diese Frage konnte in der Sitzung nicht eindeutig geklärt werden, der Tagesordnungspunkt wurde nach ausführlicher Diskussion zurückgestellt. „Wir wollen hier keinen falschen Beschluss fällen“, argumentierte Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU).



Mehr Personal würde den angespannten Haushalt belasten

Fakt ist, dass eine Absenkung des Schlüssels den Haushalt mit 600 000 Euro Mehrkosten belastet. Keymer verwies auf die knappe Kasse: Die „finanzielle Zeitenwende in Haar“ sei nicht wegzudiskutieren, und man müsse das Geld an anderer Stelle hereinholen. Seine Fraktion ist der Ansicht, dass eine vorübergehende Überschreitung des bestehenden Anstellungsschlüssels für den Defizitausgleich unschädlich ist. Alles andere regele das eigentliche Problem der 42-Tage-Regelung nicht. Diese besagt, dass krankheits- oder urlaubsbedingt ausfallendes Personal erst nach 42 Tagen aus der Mitberechnung zum Anstellungsschlüssel herausfällt. Bis dahin verhindert dies die Neueinstellung von Personal.



Gemeinde hilft mit einem Springer-Pool: Sechs Teilzeitstellen

Neu ist die Schaffung eines Springer-Pools für Gemeinde-Kitas, auf die bei Bedarf auch die freien Träger zugreifen können. Marietta Ernst vom Sachgebiet Bildung sieht darin eine Stabilisierung der gesamten Betreuungssituation mit einer hohen Flexibilität, da die sechs Teilzeitstellen vor allem kleinere Kitas bei Personalknappheit unterstützen können. Dies könnte bereits bei der Übernahme der Trägerschaft am Wieselweg, der Ferdinand-Kobell-Straße und der Sofienstraße aktuell werden.



„Wir haben einen akuten Personalnotstand und keinen Kita-Notstand“, sagte Bukowski. Er reagierte damit auf den Einwand der SPD, als es um das Thema von möglichen Standorten für den Neubau von Kitas ging. Die SPD brachte das Grundstück an der Johann-Strauß-Straße ins Spiel: „Es geht darum zu prüfen, ob es Potenzial für den Bau einer Kita hätte, und nicht um mehr“, so Peter-Paul Gantzer (SPD). Das Grundstück ist im Gespräch für einen genossenschaftlichen Wohnungsbau. Dieser sei jedoch aufgrund der gestiegenen Zinsen und Baukosten ins Stocken geraten. „Nur eine Genossenschaft sei übrig geblieben, die noch Interesse hat“, sagte Gantzer.



Waldkindergarten muss schnell her

Mehrheitlich entschied der Rat jedoch, dass das Risiko zu groß sei, schon alleine mit dem Prüfauftrag Gefahr zu laufen, das genossenschaftliche Wohnen zu Grabe zu tragen. Die Grundstücksanalyse an der Brand- und Blumenstraße sei negativ aufgrund zu hoher Ausgleichsflächen und aufgrund der nur kurzfristigen Interimslösung. Allerdings soll die Gründung eines Waldkindergartens für 20 Kinder so schnell wie möglich vorangetrieben werden.



Eigene kommunale Liegenschaften „haben wir keine gefunden“, so Bukowski. Am Wieselweg und an der Rechnerstraße sollen mit Interimscontainern 74 Plätze geschaffen werden, geprüft werden Grundstücke an der Gronsdorfer und Feldkirchner Straße in Ottendichl. „Ebenso sehen wir eine Möglichkeit, gewerbliche und Büroflächen umzuwandeln“, sagte Bukowski: „Allerdings müssen wir hier die Verfügbarkeit und auch die Genehmigung noch untersuchen.“