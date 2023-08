„Villa Haar“: Tragisches Schicksal aus Nazi-Zeit als Musical verarbeitet

Von: Sabina Brosch

Zuversichtlich: Intendant Matthias Riedel-Rüppel und Ines Heukäufer, Vorsitzende Freundeskreis Kleines Theater. F:sab Zeichen gegen das Vergessen © Sabina Brosch

Der Freundeskreis Kleines Theater Haar e.V. macht Crowdfunding für das Eigen-Projekt „Villa Haar.“ Das Publikum wird damit als Geldgeber Teil des Entstehungsprozesses.

Haar – Für die Eigenproduktion des Musicals „Villa Haar“ versucht der Freundeskreis Kleines Theater Haar e.V. Spenden zu erlösen. Gesammelt wird nicht mit der guten alten Klimperbüchse, sondern online. 15 000 Euro sollen es werden, die Mittel werden für Bühnenbild, Gewand und die sonstigen Kosten der in Summe rund 150 000 Euro teuren Produktion, dem Musical „Villa Haar“, benötigt.

18 professionelle Darsteller stehen auf der Bühne

Dazu gehören auch Aufwendungen für Regie, musikalische Leitung und Probengagen. 18 professionelle Darsteller stehen auf der Bühne, sodass „die Qualität auf der Bühne den Opfern gerecht wird“, sagt Intendant Matthias Riedel-Rüppel. Für die Musik und das Buch ist Thomas E. Killinger verantwortlich, Regie führt Udo Schürmer.

Premiere am 18. Januar 2024 - am Tag, an dem sich die ersten Deportationen aus Haar zum 84. Mal jähren

Premiere ist am 18. Januar 2024, an dem Tag, an dem sich die ersten Deportationen aus Haar zum 84. Mal jähren. Und damit ist man auch gleich mittendrin in der Thematik und dem Stück, um den sich Villa Haar dreht. Denn Haar hat seine eigene Geschichte, geprägt durch die „Nervenanstalt Eglfing-Haar“, auf deren Gelände 1912 das Theater gebaut wurde – und auf deren Gelände in der NS-Zeit Tausende Menschen ihr Leben verloren haben, zwangssterilisiert oder als unwertes Leben unter dem Mordprogramm der Euthanasie in den Hungerhäuser getötet oder zur Tötung deportiert wurden.

Geschichtsmusical über die Liebe zweiter Anstalt-Patienten in Haar-Eglfing

„Villa Haar“ will diese Geschichte erzählen, bewahren und nicht vergessen lassen und verarbeitet das in einem Geschichtsmusical, im Mittelpunkt die Liebe zweiter Anstalt-Patienten.

Intendant Matthias Riedel-Rüppel hofft auf Spenden

„Ein solches Projekt darf nicht unter kommerziellen Aspekten betrachtet werden“, sagt Initiator und Intendant Riedel-Rüppel. „Wir brauchen daher finanzielle Unterstützung.“ Die kommt nun vom Freundeskreis Kleines Theater, dessen Vorsitzende Ines Heukäufer gemeinsam mit ihrem Vorstand und Riedel-Rüppel auf Schwarmfinanzierung setzt. In drei Monaten 15 000 Euro online zu sammeln, ist „sicherlich ambitioniert, aber das schaffen wir“, ist sie sich sicher. An ein Scheitern denkt sie gar nicht, denn das Kleine Theater hat viele Anhänger, „und die will ich nun konkret ansprechen“.

Mitgliederzahl des Fördervereins auf 180 verdoppelt

Seit drei Jahren ist sie Vorsitzende, seitdem verdoppelte sich die Mitgliederzahl auf 180. Besonders die Werbeaktion auf der Künstlermeile Haar habe einen rasanten Mitgliederzuwachs beschert. Das Theater ist für sie selbst ein „wichtiger Ort.“ Nach ihrem Zuzug vor sieben Jahren habe sie hier viele neue Bekannte und Freunde gewonnen, hier hat ein Teil ihrer Haarer Integration stattgefunden.

Crowdfunding-Plattform

Als Plattform für die online-Aktion dient die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ der Volksbanken Raiffeisenbanken. Gemäß dem genossenschaftlichen Gedanken, „Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“, wurden in den vergangenen zehn Jahren mit über 60 Millionen Euro 96 Prozent aller eingereichten Projekte erfolgreich finanziert. „Jeder kann sich beteiligen, egal mit welcher Spendenhöhe“, sagt Heukäufer. Kontakt: villahaar-musical.de