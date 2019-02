Das wäre in Haar los, wenn es nach der Jugend ginge

Ein Supermarkt am Bahnhof, ein Holi-Festival und ein Konzert der Backstreet Boys – das wünschen sich die Haarer Jugendlichen.

Als Ergebnis der Jugendbefragung will die Gemeinde schnellstens eine Jugendsprechstunde umsetzen.

Jana Lamaa (15) hat fast schon einen ganzen Roman geschrieben, was sie in Haar gut – und was sie nicht so toll findet. „Ein größeres Freizeitangebot draußen wäre schön, wo man sich einfach so treffen kann.“ Paula Schwarz (12) würde gerne in einem Kinderchor singen, hat aber noch nichts gefunden. Für Naya Manns (14) und Anna Bogacev (18) ist der Supermarkt am Bahnhof ein essentieller Wunsch.

Viele Jugendliche fühlen sich wohl

77 Prozent der 661 Haarer Jugendlichen, die den Online-Fragebogen der Gemeinde beantwortet haben, finden ihre Heimat gut bis sehr gut, und haben nur kleine Änderungswünsche oder Verbesserungen. Sie finden Haar schön grün, freundlich, schätzen das Schulangebot, die S-Bahn Anbindung und den Zusammenhalt. Ganz oben steht jedoch der Wunsch nach mehr öffentlichen Plätzen, einer eigenen Jugendkultur, aber auch, dass S-Bahn und Busse öfters fahren sollen. Eher „exotisch“ muten da der Wunsch nach Fallschirmsprungplatz und Ponyhof an.

An politischem Engagement sind nur 30 Prozent interessiert, dennoch: „Wir werden mit einer Jugendsprechstunde starten“, versprach die zweite Bürgermeisterin Katharina Dworzak (SPD) beim Dankeschön-Abend im Bürgerhaus. 2700 Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren waren zu der Befragung aufgerufen, 24,5 Prozent nahmen teil.

Rund 100 kamen ins Bürgerhaus um sich bei Burger und Pizza auch noch einen von 100 Preisen in Form von Kino- und Eis-Gutscheinen oder „Haarer Zehnern“ abzuholen – die Umfrage war an ein Gewinnspiel geknüpft.

Künftig werde der Gemeinderat auf die Jugend-Vorschläge ein Auge haben und diese, etwa bei neuen Bauvorhaben, mit einfließen lassen.

Ein Drittel will politisch aktiv werden

32 Prozent der Jugendlichen wollen jedoch selbst politisch aktiv werden, etwa 60 Schüler des Ernst-Mach-Gymnasiums (EMG) sind schon „voll dabei“, so Lehrer Edwin Busl. Die Mittelstufe mit den Klassen sieben bis zehn wird am 28. Mai eine Veranstaltung mit sechs Politikern durchführen.

Je ein Vertreter der im Gemeinderat sitzenden Parteien und zwei Bürgermeister sollen daran teilnehmen. Schüler, die bei den „Fridays for Future“-Demos dabei waren, die Umweltscouts des EMG und auch aus dem Wahlkurs Politik und Zeitgeschichte werden durch den Abend führen. „Zwei Diskussionsmethoden sind angedacht, die des ‚World Cafés’ mit an im Raum verteilten Tischen und der ‚Fishbowl’ wo die Redner sich ständig austauschen“, erläutert Busl, der „seine“ Schüler zur Dankeschön-Feier begleitet hat.

Schüler sollen öfter auf Politiker treffen

Mindestens ein Mal im Jahr soll so ein Treffen zwischen Schülern und Kommunalpolitikern stattfinden, konkrete Haarer Themen rund um Verkehr, Bildung, aber auch Umweltthemen hier zur Sprache kommen. Die Politiker können sich aber auch auf persönliche Fragen einstellen: Wieso sie Politik machen oder welche Überzeugung sie vertreten.

Für Busl geht es darum, Politik als einen aktiven Prozess darzustellen, dass man durchaus Einfluss nehmen kann und sich nicht auf das Klischee „ich ändere ja sowieso nichts“ zurück zu ziehen soll. „Sie sollen sich für sich verantwortlich zeigen.“ 60 Schüler vis à vis mit sechs Haarer Politikern, ein Format, von dem sich Busl wünscht, „dass es zur Tradition wird.“