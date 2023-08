Wer hatte Rot? Drei Autos krachen morgens um 5 Uhr auf der B304 bei Haar zusammen

Von: Günter Hiel

Teilen

Die Polizei ist zur Stelle (Symbolbild). © Friso Gentsch/dpa

Drei Autos sind am Mittwoch, 9. August, morgens kurz vor 5 Uhr, auf der Ableitung von der Wasserburger Straße (B304) auf die A99 bei Haar zusammengekracht. Nur wer hatte Rot?

Haar - Morgens kurz vor 5 Uhr sind auch auf der Wasserburger Straße in Haar noch nicht so viele Autos unterwegs. Und am Ortsrand, kurz vor Vaterstetten, an der Ableitung zum Autobahnring Ost (A99), wird der Verkehr an der Kreuzung mit einer Ampelanlage geregelt. Dennoch hat es dort am Mittwoch, 9. August, heftig gekracht.

Münchner will mit seinem Mercedes nach links Richtung A99 abbiegen

Ein Münchner (38) war laut Polizei mit seinem Mercedes auf der Wasserburger Straße stadtauswärts unterwegs und wollte nach links Richtung A99 abbiegen. Gleichzeitig waren eine 57-Jährige aus dem Landkreis München mit ihrem Kia und ein 57-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg mit einem Dacia auf der B304 stadteinwärts unterwegs. Auf der Kreuzung prallten die drei Fahrzeuge zusammen.

Wer Rot hatte an der Ampel, muss die Polizei noch klären

Wer Rot hatte an der Ampel, muss die Polizei noch klären. Bei dem Unfall wurden die Kia-Fahrerin und der Mercedes-Fahrer leicht verletzt.. Er konnte selbst zum Arzt, sie kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf gut 27.000 Euro.