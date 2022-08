Windrad-Konzentrationsflächen: Grüne wollen sie in Haar ausweisen

Von: Günter Hiel

Teilen

Die Aufstellung von Windrädern soll nach dem Willen der Grünen beschleunigt werden. © dpa

Die Grünen-Faktion im Gemeinderat Haar macht sich dafür stark, dass die Kommune eine oder mehrere Konzentrationszonen für Windenergieanlagen im Flächennutzungsplan festlegt.

Haar – An möglichen Windrädern sollten die Bürger finanziell beteiligt werden. Das erhöht nach dem Dafürhalten der Grünen nicht nur die Akzeptanz, sondern die Haarer profitierten dadurch doppelt: Einnahmen aus der Windkraft und geringere Stromkosten. Dies könne und solle gerne von den Gemeindewerken federführend geplant und durchgeführt werden. Zum anderen seien Windenergieanlagen eine verlässliche Quelle für Gewerbesteuereinnahmen, argumentieren Mike Seckinger und Ulrike Olbrich in dem Antrag im Namen der Grünen-Fraktion.

Mehr regenerative Energien

„Angesichts der Dringlichkeit im Klimaschutz voranzukommen, den inzwischen sehr aktuellen sicherheitspolitischen Überlegungen sowie um die Energiepreise günstig und stabil zu halten, ist die Notwendigkeit, den Anteil regenerativ erzeugter Energie schnell und nachhaltig zu erhöhen, unumstritten“, begründen die Grünen ihren Antrag. Windenergie spiele bei der zukünftigen Stromversorgung eine wichtige Rolle. Hier bestehe in der Region dringender Nachholbedarf. Nachbargemeinden und Nachbarlandkreise hätten sich bereits auf den Weg gemacht. In einem ersten Schritt sei es erforderlich, die in der Vergangenheit schon einmal begonnene Ausweisung von Konzentrationszonen für Windräder zum Abschluss zu bringen

Die Zeit drängt

Im Jahr 2011, so blicken die Grünen zurück, hätten Gemeinde und Gemeinderat das Büro Team Markert mit der Analyse beauftragt, die Teile des Gemeindegebiets zu identifizieren, die für eine Windenergienutzung geeignet sind und auf denen dies rechtlich möglich wäre. Der Prozess sei damals, nicht zuletzt wegen der Einführung der 10h-Regelung, nicht weitergeführt worden. Inzwischen hätten sich die Bedingungen in Richtung Ausbau der Windenergie geändert, weshalb es angezeigt sei, die Planungen diesbezüglich wiederaufzunehmen und zu einem Abschluss zu bringen.

Die Ausweisung einer oder mehrerer Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan hätte aus Sicht der Grünen zu einem den Vorteil, dass die Gemeinde zeitnah in die Lage versetzt würde, das Aufstellen von Windrädern zu beschleunigen und dabei städteplanerische Gesichtspunkte zu berücksichtigen.

Ein weiterer Grund für eine beschleunigte Ausweisung sei, dass der Regionale Planungsverband den Ausbau zentral für den Landkreis München steuern solle. Mit der Ausweisung eigener Flächen könne die Gemeinde Haar eine höhere Akzeptanz bei den Bürgern erzielen. Der Gemeinderat wird sich nach der Sommerpause mit dem Antrag befassen.