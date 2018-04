Zu lässig: Kiffer fliegt bei Kontrolle in Haar auf

Zu cool ist auch verdächtig. Bei einer Polizeikontrolle in Haar hat ein Student diese Lektion gelernt.

Haar - Am Donnerstag gegen 0.30 Uhr hatte eine Streife auf der Wasserburger Straße (B 304) in Haar einen Audi gestoppt, der in Richtung Grasbrunn unterwegs war. Hinterm Steuer saß ein 21-jähriger amerikanische Student, der im Landkreis Ebersberg lebt. Und der verhielt sich bei der Kontrolle so auffällig entspannt und ruhig, dass es schon verdächtig war.

Die Beamten forderten den jungen Mann zum Drogen-Schnelltest auf - und der sprach an, auf THC. Cannabis also. Der junge Mann musste zur Blutentnahme, sein Pkw wurde abgestellt. Er bekommt eine Anzeige und wurde nach den Maßnahmen entlassen, meldet die Polizei Haar.

