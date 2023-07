Zwei Mercedes krachen frontal gegeneinander

Von: Laura May

Ein 57-Jähriger ist mit seiner Daimler Limousine auf die Gegenfahrbahn geraten. Die Autofahrer hatten Glück im Unglück.

Haar – Am Montag, 31. Juli, sind auf der Leibstraße in Haar zwei Mercedes Pkw frontal gegeneinander gekracht. Ein 57-jähriger Mann aus dem östlichen Landkreis München fuhr mit seinem Daimler S320 gegen 13.55 Uhr auf der Leibstraße in nordöstliche Richtung.

Wie die Polizei informiert, kam er aus bisher unbekannten Gründen von seiner Fahrbahn ab. Ursache könnte Sekundenschlaf gewesen sein. Der 57-Jährige geriet auf die Gegenfahrbahn, auf der ihm eine 43-jährige Frau, ebenfalls aus dem östlichen Landkreis, entgegenkam.

Frontalwums der beiden Mercedes

Die Frau fuhr ebenfalls einen Mercedes – einen Daimler B200. Sie konnte laut Polizei noch etwas abbremsen, krachte aber dennoch frontal gegen den S320 des 57-Jährigen. Mit der Bremsung verhinderte sie wohl Schlimmeres. An den beiden Autos entstand jeweils rund 3000 Schaden – nach Einschätzung der Beamten ein moderater Schaden für die Situation.

Auch bei den Verletzungen hatten die Autofahrer Glück im Unglück. Der 57-Jährige erlitt eine Brustprellung, die 43-Jährige hatte Schmerzen an Handgelenk und Unterschenkel. Sie kamen beide zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Laut Polizei kam es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

