Die Bayerische Landesausstellung 2018 "Wald, Gebirg und Königstraum – Mythos Bayern" ist auf Erfolgskurs und feiert den Oktober mit einem Holzfassfestival.

Die Bayerische Landesausstellung hat seit ihrer Eröffnung am 3. Mai zahlreiche Gäste angelockt. Schon Ende September konnten Gisela und Wolfgang Schirrmann aus Konstanz als 100.000ste Besucher begrüßt werden. Die beiden wurden u. a. mit dem Katalog zur Ausstellung und einem Geschenkkorb überrascht.

Mythos Bayern fasziniert die Menschen

Kunstministerin Prof. Dr. med. Marion Kiechle freut sich über die beeindruckende Zwischenbilanz: "Die Bayerischen Landesausstellungen gehören zu den kulturellen Highlights im Freistaat und über die Landesgrenzen hinaus. Ich freue mich sehr, dass die Bayerischen Landesausstellungen so großen Zuspruch erfahren und in Ettal bereits die 100.000sten Besucher begrüßt werden konnten. Der hohe Besucherzuspruch zeigt die Faszination der Menschen für den Mythos Bayern und alles, was ihn ausmacht."

Erleben Sie den Mythos Bayern

Landesausstellung geht in ereignisreichen Endspurt

Auf diesen Lorbeeren wird sich aber nicht ausgeruht. Die Landesausstellung läuft noch bis Anfang November und hat bis dahin viele weitere spannende Veranstaltungen in petto. Dr. Richard Loibl, Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte kündigt an: "Wir läuten in Ettal den Endspurt ein! Fünf Wochen läuft die Landesausstellung noch, rundherum gibt es dazu viele Highlights, ganz wörtlich genommen mit Ettaler Mandl und Zugspitze ganz in der Nähe."

Holzfassfestival lockt im Oktober

Zum Finale der Landesausstellung erwartet die Gäste am 20. und 21. Oktober ein besonders Schmankerl: das erste Holzfass-Festival. An diesen Tagen werden bayerische Brauer, Winzer und Destillateure ausschließlich Produkte präsentieren, die im Holzfass gereift sind. So wird eindrucksvoll und mit viel gutem Geschmack bewiesen, welchen wertvollen Anteil der Wald und das daraus gewonnene Holz an außergewöhnlichen Getränken hat. Im Benediktiner Gwölb gibt es zudem kulinarische Angebote und Live-Musik.

Aus Bayern, in Bayern, von Bayern, mit Bayern...

Wie gut die Landesausstellung bei den Besuchern ankommt ist im ausliegenden Gästebuch zu lesen: "Eine tolle und beeindruckende Ausstellung! Aus Bayern, in Bayern, von Bayern, mit Bayern, einfach für alle interessant!", schreiben Alois, Albert, Gisela, Vivian und Lucienne nieder. Antonia und Tatiana aus Kaliningrad schließen sich an: "(...), wir haben einen wundervollen Eindruck von der bayerischen Tradition bekommen, sowohl von der Ausstellung an sich, als auch von den Menschen. Wir sind sehr dankbar und werden wiederkommen. Ein schönes Beispiel davon, wie Tradition und Volkskultur heute für (den) modernen Menschen aktuell und interessant sein kann. Wir wünschen euch viele Besucher aus der ganzen Welt und neue Ideen für die Ausstellungen in der Zukunft. Vielen Dank!"

Bis zum 4. November können Sie noch dabei sein

Die Bayerische Landesausstellung 2018 "Wald, Gebirg und Königstraum – Mythos Bayern" ist noch bis 4. November 2018 täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr zu sehen. Weitere Informationen rund um die Bayerische Landesausstellung und zum Rahmenprogramm finden Sie auch im Internet unter www.hdbg.de und www.landesausstellung-ettal.de.