Berufsschule München-Land: Neues Gebäude erreicht höchsten Umwelt-Standard

Von: Charlotte Borst

Eingebettet zwischen zwei Biotope: Der Öko-Schulbau liegt zwischen Galopprennbahn und S-Bahnhof Riem. Fossile Energieträger kommen nicht mehr zum Einsatz. © Grafik: Köhler-Architekten

Der Landkreis München investiert rund 81 Millionen Euro und hofft, dass sich Öko rentiert. Durch die Bio-Bauweise kann auch kräftig gespart werden.

Landkreis – Es wird ein Vorzeigeprojekt: Die neue Berufsschule München-Land soll zeigen, wie effektiver Klimaschutz und Bauen mit Holz funktionieren. Der Landkreis plant am Hauptsitz der Berufsschule in Riem einen Erweiterungsbau für 80,67 Millionen Euro. Hier werden ab 2024 Klassen- und Fachräume errichtet, inklusive einer neuen Sporthalle. Wo bisher Landwirte, Hauswirtschafterinnen und Pferdewirte lernen, soll zum Schuljahr 2026/27 auch Platz für die Fachakademie für Sozialpädagogik und das Berufsvorbereitungsjahr sein. Bisher sind diese Bereiche in der Filiale in Feldkirchen untergebracht.

Berufsschule München-Land: Haus aus regionalem Holz

Gebaut wird an der Graf-Lehndorff-Straße 28 zwischen dem S-Bahnhof Riem und der Galopprennbahn. Mit dem Gebäude will der Landkreis weit über den vorgeschriebenen energetischen Standard hinausgehen und höchste Anforderungen an Nachhaltigkeit und Effizienz erfüllen, indem er den BNB-Gold-Standard erreicht. Es entsteht ein Holzhaus, gebaut wird überwiegend mit Holz aus der Region. Nur das Erdgeschoss wird betoniert. Geheizt wird mit einer Wärmepumpe, und auch gekühlt wird über die Fußbodenheizung. Das kompakte Gebäude mit 14 500 Quadratmeter Bruttogeschossfläche ist von gut dämmenden Materialien ummantelt. Der Strom kommt vom Dach, und Regenwasser wird in einer Zisterne gesammelt. Auf eine Tiefgarage verzichtet der Landkreis, die oberirdischen Stellplätze werden möglichst grün gehalten, genauso wie der Bolzplatz.

Berufsschule München-Land: Kreis kann 2,78 Millionen Euro sparen

Dank der ökologischen Ausrichtung bekommt der Landkreis voraussichtlich 2,1 Millionen Euro Fördergelder. Um weitere Zuschüsse wolle man sich bemühen, sagte Landrat Christoph Göbel (CSU) in der Sitzung von Bau- und Kreisausschusses.

Zudem haben die Planer Vorschläge gemacht, wie der Kreis immerhin 2,78 Millionen einsparen kann. So soll die Maschinenhalle nicht neu gebaut werden. Auf den gesamten Nutzungszeitraum hin betrachtet, sei das Gebäude günstiger als ein Bau in konventioneller Bauweise, betonte Nachhaltigkeitsberater René Sigg. Lob kam von vielen Seiten, besonders von den Grünen: „Es ist gut, dass der Landkreis dieses Vorzeigeprojekt angeht. Wir haben uns Ökologie auf die Fahne geschrieben. Es ist nur konsequent, dass wir den Worten Taten folgen lassen“, sagte Christoph Nadler.

Berufsschule München-Land: Auch Wohnungen scheinen möglich

In der Diskussion wurde nur die Regenwassernutzng in Frage gestellt. Die sei technisch schwer in den Griff zu kriegen und habe beim Heiner-Janik-Haus in Oberschleißheim nicht funktioniert, monierte Stefan Kern (CSU): Die Leitungen würden leicht verstopfen, in den Toiletten zeigten sich grüne Ablagerungen. Es sei nicht sinnvoll, diese mit viel Chemie zu bekämpfen, schloss sich Stefan Schelle (CSU) an. Die Planer werden überprüfen, ob die Toilettenspülung einbezogen werden muss, um den BNB-Gold-Standard zu erreichen.

Der Landkreis klopft auch noch die Möglichkeit ab, auf dem Gelände – notfalls nachträglich – 15 bis 20 Wohnungen zu bauen, denn viele Schüler kommen von weither. Auch Hausmeisterwohnungen sind angedacht. Hier wartet der Landkreis noch auf eine Reaktion der Münchner Lokalbaukommission.

