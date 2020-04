Als die Menschlichkeit verlorenging

Gegenüber dem Café Fischer am Luitpoldweg stand zu Zeiten des Nationalsozialismus ein Kiosk, der den „Stürmer“ oben aufliegen hatte und die alltägliche Gehirnwäsche verkaufte. Sie drang tief in die Köpfe der Bevölkerung ein. Die Menschlichkeit fand ab 1933 auch hier von Jahr zu Jahr weniger Platz und Zuflucht.

Grünwald – Die Grünwalderin Hella Neusiedl-Hub beschreibt diesen Vorgang der Entmenschlichung sehr gewissenhaft und mit einem starken Antrieb zur Sorgfalt. Sie hat ihre historischen Radlfahrten in Grünwald, die sie seit drei Jahren anbietet, jetzt in Buchform gegossen. Darin macht sie sich auf die Suche nach den „Spuren der Grünwalder Vergangenheit von 1933 bis 1945“. Sie hatte die Gemeinde Grünwald gebeten, die Herausgabe zu unterstützen, fand aber kein Gehör (wir berichteten). Dort hat man im vergangenen Jahr Historikerin Susanne Meinl beauftragt, die Zeit wissenschaftlich aufzuarbeiten. Also schulterte Neusiedl-Hub ihr Projekt finanziell selbst: „Ich hatte mich nie in Konkurrenz zu dem gemeindlichen Großprojekt gesehen.“

Auch die Logistik stemmt die Grünwalderin selbst. Sie steigt aufs Fahrrad und bringt die bestellten Bücher im Direktvertrieb zu den Kunden. Sie sagt: „Das bietet sich bei diesem Grünwald spezifischen Thema ja an.“ Froh ist sie darüber, dass es derzeit nur eine Ausgangsbeschränkung und keine Sperre gebe. Denn so könne sie sich morgens und abends bewegen, die Bücher ausliefern und einen kleinen Plausch am Gartentor halten. Natürlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand zum Leser.

Die Idee zum Buch kam Hella Neusiedl-Hub bei ihren Ortserkundungen. „Wir fahren zunächst nach Geiselgasteig, eine Woche später folgen Stationen im Ortskern. Sie hat einen alten Ortsplan aus dem Jahr 1934 ausgegraben und 35 Schauplätze ausgewählt und in den Plan einzeichnet. An jedem Schauplatz wird anschaulich mit Fotos gezeigt, wie es damals aussah. Dann geht die Grünwalderin der Frage nach, was sich an der Stelle zugetragen hat. Viele Teilnehmer der Führungen fragten nach, wo sie die Ausführungen in Buchformen erhalten könnten. Also nahm Neusiedl-Hub das Konzeptpapier als Grundlage für das Buch. Die Volkshochschule hatte sie darin bestärkt. Allerdings war sie überrascht, welch großen Unterschied es macht, einen mündlichen Vortrag zu halten oder das Ganze mit fundiertem Hintergrund und Belegen zu Papier zu bringen. Es sollte schon Hand und Fuß haben. Sämtliche Aussagen sind mit Quellen belegt. Das sei schon deswegen zwingend erforderlich, da es sich um ein sehr sensibles Thema handelt.

Die Autorin beleuchtet anhand von 34 selbst geführten Interviews Anfang der 2000er-Jahre sowie Zeitungsberichten, Archivbeständen und einer Unmenge an Sekundärliteratur Täter und Opfer der Nazizeit in der Isartalgemeinde, indem sie vom nördlichen Rand der Gemeinde schlaglichtartig die Schauplätze beschreibt, die mit der Geschichte von Tätern und Opfern eng verknüpft sind.

Besonders bedrückend fallen dabei die Beschreibungen der Lebensschicksale jüdischer Mitbürger aus. Da war zum Beispiel der jüdische Arzt Kurt Rosenmeyer, der nach New York floh und alle Grausamkeiten tapfer erduldete, bis auf die letzte. Nachdem ihm seine Frau mitteilte, dass sie ihm nicht nachfolgen werde und sich habe scheiden lassen, erhängte sich der Arzt. Hella Neusiedl-Hub: „Die Gemeinde Grünwald ehrte den Arzt mit der Benennung des Dr.-Rosenmeyer-Weges.“ Es ist eines von vielen Einzelschicksalen, an die in dem aufschlussreichen und sehr lesenswerten Band erinnert wird.

Das Buch

Das Buch selbst kostet 20 Euro. Es kann bei Hella Neusiedl-Hub bestellt werden unter Tel. 089/6415617 oder hella.neusiedl-hub@t-online.de. Innerhalb Grünwald ist die Auslieferung frei Haus.