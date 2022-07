Herzstillstand auf Isar-Radtour: Urlauber trifft Lebensretter wieder - „Ohne euch gäbe es mich nicht mehr“

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Emotionales Wiedersehen: (v.l.) Guido Maichle, Michael Maichle, Alex Buck, Yannick Nieland, Thomas Neukirch, Xaver Lenzen. Foto: sh © sh

Es sollte eine Isar-Radtour unter Brüdern werden. Doch dann bricht einer von ihnen zusammen. Herzstillstand. Nur dank der schnellen Hilfe der First Responder Hohenschäftlarn überlebt Michael Maichle. Jetzt traf der 55-Jährige seine Lebensretter wieder.

Schäftlarn – Es war für alle ein emotionaler Augenblick: Michael Maichle und Alexander Buck, der den Einsatz der First Responder an diesem schicksalhaften Tag leitete, sehen sich ein paar Sekunden lang an, dann liegen sie sich in den Armen. „Danke“, sagt Maichle leise. „Ohne euch gäbe es mich nicht mehr.“

Von Lenggries die Isar hinab: Mann bricht bei Radtour zusammen

Es war an einem Sommertag Ende Juni. Guido und Michael Maichle aus Trier (Rheinland-Pfalz) planen eine Radltour. „Wir wollten von Lenggries aus gemütlich an der Isar entlang fahren“, erzählt Guido Maichle. Zu schwer sollte die Tour nicht sein. „Doch ab Tölz war dann Schluss mit bergab.“ Und schließlich kommt der (reichlich frequentierte) Klosterberg bei Schäftlarn. Guido Maichle fährt voraus, sein Bruder Michael hinterher. „In Nähe der Mariengrotte drehte ich mich um – etwa 50 Meter hinter mir lag mein Bruder auf der Straße. Ersthelfer, darunter durch Zufall ein Arzt, kümmern sich um ihn.“ Der 56-Jährige atmet tief durch. Das Erlebte hat seine Spuren hinterlassen. „Er sah aus wie tot.“ Heute ist klar: Michael Maichle erlitt ein Vorhofflimmern des Herzens mit Kreislaufstillstand. „Wir begannen mit der Reanimation.“

Packender Einsatz in Schäftlarn: „Mit dem Defibrillator konnten wir ihn zurückholen“

Ein paar Kilometer weiter in Hohenschäftlarn kümmert sich Alexander Buck um ein paar Haushaltsangelegenheiten. Er hat zusammen mit Yannick Nieland und Xaver Lenzen Dienst bei den First Respondern. Diese Einheit, eine Untergruppe der Feuerwehr, dient dazu, das sogenannte „therapiefreie Intervall“ zwischen dem Notruf und dem Eintreffen des Rettungswagens oder Notarzt zu überbrücken. Plötzlich geht der Piepser. „RD2 Herz/Kreislauf #Kreislaufstillstand Reanimation“. Nun ist höchste Eile geboten. Buck rennt zum Treffpunkt mit den Kollegen. „Beide waren gerade im Gerätehaus und sind sofort los.“ Die drei Männer besprechen auf der Fahrt zum Einsatzort noch kurz das Vorgehen, schließlich drängt die Zeit. „Mit dem Defibrillator konnten wir ihn zurückholen“, sagt Buck.

Hubschrauber über der Unglücksstelle - Feuerwehr sperrt ab

Kurz darauf kommt der Rettungswagen, ein Notarzt und sein Assistent fliegen mit dem Hubschrauber ein und seilen sich direkt über der Unglücksstelle ab. Die Feuerwehr Ebenhausen sperrt die Straße für den Verkehr, während der Patient versorgt und für den Weg in die Klinik vorbereitet wird. Erster Gruppenführer der Feuerwehr vor Ort ist Thomas Neukirch. „Wir sagen immer“, betont Buck, „dass mit dem Ende des Einsatzes nicht der Einsatz zu Ende ist.“ Und genau dieser Satz bestimmt nun Neukirchs Handeln. „Da stand der Bruder des Verunglückten mit zwei Rädern, war logischerweise ziemlich geschockt und zudem zog ein Gewitter auf. Man konnte ihn jetzt doch nicht mitten in der Pampa alleine stehen lassen“, erzählt er. Kurzerhand lädt er Maichle und die beiden Räder ein und bringt ihn zum Gerätehaus der Ebenhauser. „Er und sein Bruder schliefen während ihres Urlaubs hier auf einem Campingplatz bei München“, berichtet Neukirch. Doch in dem Zustand wollte ich ihn nicht gehen lassen.“ Zuerst versucht er, noch ein Zimmer in einem der umliegenden Hotels zu bekommen. Doch alles ist bereits ausgebucht. „Da habe ich ihn eben mit nach Hause genommen.“

Drei Tage wohnt Guido Maichle bei Feuerwehrmann Neukirch. Und als Michael Maichles Lebensgefährtin kam, fand auch sie hier Unterschlupf. „So etwas gibt es doch gar nicht“, sagt Georg Maichle dankbar. „Einfach einen Wildfremden aufzunehmen – das macht doch keiner.“

Nach Zusammenbruch bei Isar-Radtour: 55-Jähriger auf dem Weg der Besserung

Michael Maichle befindet sich indes wieder auf dem Weg der Besserung. Ihm wurde ein Stent gesetzt. Wie durch ein Wunder konnten die Ärzte keinerlei weitere Krankheitsbilder am Herzen feststellen. An die ganzen Geschehnisse kann sich der Trierer nur vage erinnern. „Mein letzter Gedanke war, dass ich vielleicht das Fahrrad lieber den Berg hochschieben sollte“, sagt der 55-Jährige nachdenklich. Ob er abgestiegen oder gefallen ist – er weiß es nicht. Auch hatte er vorher noch nie wirklich Herzprobleme gehabt. „Nur zwei Wochen vorher in den Armen ein komisches Gefühl, wie bei einer Unterversorgung der Muskulatur. Vielleicht war das ein Warnsignal, das ich hätte ernst nehmen sollen.“

Buck unterstreicht das Ineinandergreifen der Ereignisse. „Und man sieht, dass wirklich jeder helfen kann“, sagt er in Bezug auf das schnelle Eingreifen der Ersthelfer. „Die Herzdruckmassage war wie ein Bonus.“ Guido und Michael Maichle sind mittlerweile wieder auf dem Weg in die Heimat. Doch zuvor haben sie noch einen ganz besonderen Termin: Gemeinsam besuchten sie die Unfallstelle und die Mariengrotte. „Wir wollen hier einfach noch einmal eine Kerze anzünden.“

