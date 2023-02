Auf Geschick und Wissen kommt`s an: Landwirt-Nachwuchs misst sich bei Wettbewerb

Teilen

Feilt an ihrer Zukunft: Mit viel Geschick und Präzision musste Amy Mull aus Oberhaching sägen, bohren und biegen, damit der Gerätehalter genau die Form annahm, die auf der technischen Zeichnung vorgegeben war. © ludwig holly

Der Landwirtschaftsnachwuchs aus dem Landkreis München tritt gegeneinander an. In der Berufsschule München-Land fand der Vorentscheid eines bundesweiten Wettbewerbs statt.

Landkreis – Der bundesweite Wettbewerb der „grünen Berufe“ findet alle zwei Jahre statt. Heuer ist es wieder so weit. Startschuss für die 45 Kreisentscheide in Bayern war in der Staatlichen Berufsschule München-Land. Hier trafen sich der Landwirtschaftsnachwuchs aus Ausbildungsbetrieben in den Landkreisen Ebersberg, Erding, Freising und München.

Los ging’s mit zwei schriftlichen Arbeiten. Mussten im ersten Teil Fragen zum Allgemeinwissen beantwortet werden, so erstreckte sich der zweite Teil auf berufstheoretische Fragen, wie sorgsamer Umgang mit dem Boden, Anatomie der landwirtschaftlichen Nutztiere oder Düngeverordnung.

Neben der Überprüfung des theoretischen Wissens, mussten die jungen Frauen und Männer auch zeigen, wie es um ihre praktischen Fähigkeiten bestellt ist. So hatten sie verschiedene Futtermittel, Sämereien und Werkstoffe zu erkennen.

Viel technisches Geschick und Verständnis war bei der zweiten Aufgabe notwendig, bei der aus einem Stück Flachstahl nach einer vorgegebenen Zeichnung ein Gerätehalter herzustellen war. Dabei wurden neben dem genauen Arbeiten auch die Einhaltung des Unfallschutzes und die Ordnung am Arbeitsplatz bewertet. Keine Scheu in der bisher von jungen Männern dominierten Ausbildung anzutreten, hatte die angehende Landwirtin Amy Mull aus Oberhaching: „Ja, die Männer haben mehr Kraft, aber wir haben dafür andere Stärken. Ich habe den Beruf gewählt, weil ich gerne mit Tieren arbeite, vor allem mit Kühen, und es sehr interessant ist, gesunde Lebensmittel zu erzeugen“.

Alle, die Interesse an einer land- oder hauswirtschaftlichen Ausbildung haben, können sich am Berufsinfotag am 14. März ab 13 Uhr an der Berufsschule München-Land ausführlich informieren und beraten lassen.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.